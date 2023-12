La vida de Rocío Carrasco sigue dando qué hablar: la última polémica en la que se ha visto envuelta ha sido sobre la identidad de su padre, Pedro Carrasco, que ha sido puesta en duda por ella misma ante los micrófonos de una famosa emisora de radio.

La protagonista del documental 'Contar la verdad para seguir viva' ha vuelto a la televisión después del veto de Mediaset para participar en el programa de Televisión Española 'Celebrity Bake Off': desde que contó la trágica historia de su matrimonio con Antonio David Flores, el de Rocío ha sido un camino tortuoso que ha estado lleno de dificultades y acusaciones cruzadas.

Su confesión en formato documental sobre los malos tratos sufridos a manos de su expareja supuso un hito en la historia del feminismo en España: durante su emisión en 2021, consiguió superar en tres ocasiones la cifra de 400 llamadas diarias al 016, el teléfono de atención a las víctimas de la violencia de género que no recibía tantos contactos desde el verano de 2016, según explican desde el portal Maldita.es

Desde entonces, la hija de Rocío Jurado, se ha convertido en un referente en la lucha de la violencia contra las mujeres y poco a poco va recuperando el espacio que le han ido retirando ante las cámaras de televisión.

Rocío Carrasco pone en duda la paternidad de Pedro Carrasco

Además de su papel en el nuevo reality de la televisión pública, Rocío Carrasco también ha participado en el especial de 'Lazos de sangre' en homenaje a su madre, Rocío Jurado, por la celebración de su 80 cumpleaños que se emitirá el próximo 14 de diciembre.

El documental 'Rocío Jurado. La más grande' trata la memoria de la tonadillera "desde la emotividad y el cariño de su hija y de esos amigos que siempre estuvieron a su lado". Entre ellos, han destacado las intervenciones de Mariló Montero, Mercedes Milál , Nacho Montes, Pepe Luis Vázquez o Lidia García moderados por Jordi González.

Todos los entrevistados han convenido, según relatan en la sinopsis de la pieza, que si la cantante no hubiera muerto de cancer a los 62 años, todavía seguiría sobre los escenarios.

Pero, más allá del homenaje, ha sido la confesión de su hija la que ha generado una gran polémica en los medios españoles y es que en el teaser donde se puede ver la conversación entre esta y Carlos Herrera, Rocío ha revelado que no sabe si su paternidad correspondería al mismísimo presentador y no al boxeador Pedro Carrasco: "Yo no sé si soy hija tuya o del Carrasco, porque eso que tenía mi madre... o del Quintero".