Telecinco no levanta cabeza desde que comenzó a perder el liderazgo de audiencia, un puesto que ahora ocupa Antena 3 desde hace dos años (46 meses si se habla de informativos). La crisis que atraviesa Mediaset comenzó hace mucho, pero se materializó con la salida de Paolo Vasile y con la cancelación de Sálvame.

La desaparición del formato que amenizaba las tardes de la cadena no sentó nada bien a los trabajadores del programa. Lo cierto es que no estaba hundido. Había perdido muchos espectadores por el camino, sí (se descolgaron casi la mitad), pero mantener a más de un millón de personas pegadas a la tele en esa franja horaria no es ningún batacazo. Ahora Ana Rosa Quintana lo sabe muy bien.

En su momento, Jorge Javier Vázquez se pronunció sobre el asunto en la primera emisión de Cuentos Chinos -“lo único que pido a la gente que no trabaja es que al menos no enrede”-, un espacio en el access prime time que tuvo solo diez entregas. Nació muerto, pese a las jugadas del presentador que nunca se llegaron a contar para "sacar de la televisión" a Pablo Motos, su principal rival con El Hormiguero.

Ahora, la que se ha desahogado es Belén Esteban. Y, al hacerlo, ha dejado caer la bomba. Ya se sabe que cuando habla ‘la Esteban’ sube el pan. Ha sido el momento de mayor revuelo en la rueda de prensa de ¡Sálvese quien pueda!, el nuevo reality en el que Netflix ha decidido dar continuidad al programa con algunos de sus colaboradores más mediáticos y con un aire más fresco.

El pellizco de Telecinco

La que fue, por autodenominación, copresentadora de Sálvame no pudo aguantar las ganas de dar un guantazo a Mediaset ante la pregunta de FórmulaTV. El periodista hizo referencia a la participación de Mediaset en la productora La Fábrica de la Tele. Participación que al menos existía cuando se empezó a rodar este spin off de la plataforma y que, en teoría, Mediaset sigue manteniendo, aunque Belén Esteban dice que no y la productora no la ha desmentido ni le ha dado la razón.

Gracias a ese porcentaje, el conglomerado participa también de los beneficios de cualquier producción de La Fábrica de la Tele, y ahí fue cuando la socialité se despachó a gusto: “¡No, la Fábrica de la Tele ya es independiente! Pues mira, cariño, si no te lo digo, reviento: todo el dinero que va a ganar Mediaset este año es por Netflix, no por lo que hace".

"Joder, estoy ya hasta los cojones, tanto callar y tanto callar. Tanta tontería y tanto callarse…", se le escuchaba decir mientras Samantha Hudson intentaba romper el hielo al decir "con esta bomba se puede ir cerrando".

Al terminar la rueda de prensa se pudo apreciar la tensión en el equipo, que parecía bastante incómodo por las declaraciones de la colaboradora. Cabe recordar que algunas de sus producciones siguen en emisión en la cadena y cuanto más calmadas estén las aguas, mejor.

Algo es cierto: Sálvese quien pueda no tiene muy complicado tener más seguidores que TardeAR (Unicorn Content). Era la gran baza de Telecinco para ‘recuperar’ esos espectadores que abandonaron la franja, pero lejos de superar el millón (por encima) que seguía reteniendo Sálvame, ha llegado a estar por debajo de los 730.000, con paupérrimas cuotas de pantalla.

Además, el formato ya arrasa en Netflix y en redes sociales, que se vuelven a llenar con un clásico: cualquier meme de Belén Esteban. Y, para colmo, Cuatro y Telecinco promocionan el nuevo reality nacido de Sálvame en programas como Todo es Mentira o En Boca de Todos. Surrealista.