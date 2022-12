Xuso Jones, el cantante, comunicador, influencer y dentro de poco escritor, anunció a través de sus redes sociales que participaría próximamente en el programa más visto de la televisión en España: 'Pasapalabra'.

Hoy ya se ha descubierto cuáles serán las fechas en las que el murciano pasará por el plató de Antena 3: del 14 al 16 de diciembre junto a Ana Ruiz, Oscar Higares y Cristina Alcázar.

A diferencia de Ana Ruiz, que ya es veterana en el formato, es la primera vez que Xuso Jones va a 'Pasapalabra'. Aun así, no es la primera ocasión en la que el joven visita la pequeña pantalla: el joven ya participó en la edición de 'MasterChef celebrity' 2021 (donde al parecer no salió con buen sabor de boca), en 'Tu cara me suena' junto a Edurne, Melody o LLum Barrera donde interpretó a Adele, Jason Deluro o Chayanne; o recientemente en el programa 'Mapi' de Radio Televisión Española.

Xuso Jones en 'Pasapalabra'

Entre sus incursiones televisivas, el murciano también suma una visita a 'Pasapalabra': fue en 2017, cuando el programa se emitía en Telecinco y tenía al frente a Christian Gálvez.

Ahora, Xuso ha compartido un pequeño vídeo con sus seguidores a través de redes sociales donde muestra el plató del show en Antena 3: "Familia aquí que nos hemos venido ahora, a 'Pasapalabra' que lo podréis ver próximamente. Vamos, que nos vamos, ese público travieso".

En la siguiente historia de Instagram, el joven murciano está saliendo del camerino cuando se encuentra con la actriz Cristina Alcázar (que también participa en 'Pasapalabra' junto a Xuso Jones): en la conversación de despedida, ella le grita '¡Viva Murcia!' a lo que el influencer contesta con un eufórico "¡Viva siempre!".

La última publicación es un boomerang de los cuatro participantes: Xuso y las actrices Cristian Alcázar, Ana Ruiz y Oscar Higares.