Como ocurre en todas las ediciones de Masterchef, en un momento dado del programa los jueces dan a los expulsado la ocasión de regresar a las cocinas como concursantes de pleno derecho. La famosa repesca, que anoche se celebró en la versión Celebrity, daba una nueva oportunidad a la murciana Ruth Lorenzo, quien fue la tercera eliminada hace ya casi un mes y partía como una de las favoritas para volver.

Cuando Ruth Lorenzo se fue en el tercer programa de esta edición de Masterchef Celebrity ya dejó caer que pensaba volver y se iba a preparar para ello. La cantante cumplió y, nada más salir, contactó con Cristina Pedroche para ir a Diverxo, el restaurante de su marido Dabiz Muñoz (considerado el mejor cocinero del mundo). "La llamé y le dije 'déjame hablar con tu marido para que me diga exactamente qué tengo que hacer para sacarle sabor a las cosas'. Y toda la semana a las siete de la mañana en cocina, para no perder el ritmo", contó.

La murciana competía por reanudar el concurso contra Norma Duval, Patricia Conde, Eduardo Rosa, Emmanuel Esparza y Fernando Andina. Su trabajo en los fogones durante la prueba a la que se enfrentaron los expulsados destacó y fue, junto al de Patricia Conde, el mejor valorado por Pepe, Jordi y Samantha.

"Si pides perfección, no me lo merezco; si pides crecimiento, sí. Siento que he crecido y he aprendido un 90 por ciento más de lo que yo pensaba que sabía de cocina", comentó Ruth Lorenzo antes de conocer el veredicto del jurado.

"Si pides crecimiento, siento que he crecido y he aprendido un 90% más de lo que sabía de cocina" @RuthLorenzo #MCCelebrity pic.twitter.com/9BFkve5JeK — MasterChef (@MasterChef_es) 24 de octubre de 2022

Demostró ese aprendizaje y la repesca quedó entre ella y Patricia Conde. "Estoy contenta porque he conseguido sacar sabor y al final se desmuestra que, si te esfuerzas, puedes conseguir algo", dijo Lorenzo, y los jueces le dieron la razón. "Efectivamente, ha sido un gustazo verte trabajar, tienes ganas de volver y se nota", le confirmó Pepe.

Sin embargo, la tortilla de Patricia Conde triunfó y fue ella la elegida para volver a ser una aspirante de pleno derecho en Masterchef Celebrity. "Estoy muy feliz por esta oportunidad, porque me encanta esta gente, me encanta cocinar y a mi hijo le encanta que esté aquí", expresó la humorista y presentadora al enterarse de que regresaba a las cocinas.

María Zurita, la eliminada

María Zurita se convirtió este lunes en la nueva expulsada después de que realizase un plato de cocina tradicional y de vanguardia sin aplicar ninguna técnica culinaria en el segundo, provocando la separación del ´dúo' que formaba con Xavier Delltell. "Es que no hay diferencias entre un plato y otro. Solamente que has emplatado diferente", dijo Pepe Rodríguez en la valoración.

"No he entendido a la prueba, pero este programa tiene eso. Metes la pata en una cosa básica y te vas", dijo Zurita, que asegura que no pensaba llegar hasta esta séptima entrega: "Ha sido duro. Ha sido mucho estudio y mucho trabajo. Me parece un gran logro. Estoy muy orgullosa", le aseguró Zurita a Pepe Rodríguez en su entrevista. "Para mí, mi paso por 'Masterchef' ha sido un sueño, y agradezco muchísimo a todos el haber tenido esta oportunidad. Ha sido una grandísima experiencia. Me voy con el corazón lleno de emociones, cariño y aprendizaje", dijo María Zurita en su despedida.