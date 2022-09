La artista murciana Ruth Lorenzo finalizó ayer su andadura en la séptima entrega de la 'MasterChef Celebrity' después de ser expulsada por plantear un plato "demasiado murciano" en un reto donde la cocina que fusionara Singapur con España debía ser protagonista.

La receta de 'Picantón de la Lorenzo'

La receta del plato de Ruth Lorenzo, llamada 'Picantón de la Lorenzo', consintió en un "picantón" (un pequeño pollo de bajo peso y con menos de un mes de vida al que también se conoce como coquelet en Francia) sobre un wok murciano de verduras con una salsa de lima agridulce, tomates de pera "como los hacía mi madre cuando era pequeña" (aclaraba que el tomate de pera se trabaja mucho en Murcia para luego hacer la ensalada murciana" y "patatitas agridulces rabioxas" porque "en Murcia a todo le ponemos patata".

Críticas al plato del jurado de MásterChef Celebrity: "demasiado murciano"

Jordi Cruz aclaraba que si "hablamos de la cocina de Dabiz, cuando Dabiz si te dice 'picantón corriendo por las playas de Goa me imagino esos sabores exóticos que se perciben y se notan. Aquí hay un picantón que la pechuga nos ha quedado un poco seca y falta un poquito de esa estructura de sabores potentes que caracterizan a la cocina de Dabiz".

Por su parte, Samantha Vallejo reconocía que "estéticamente es precioso, pero es verdad que me falta totalmente ese punch de sabor de Dabiz Muñoz total" y Pepe Rodríguez explicaba que "se me queda flojo en cuanto a sabor: no me transporta afuera, creo que es un plato que se queda "ahí" por culpa de no soltar la mano con ese gusto que deberías haber buscado en Asia: no ha salido de Murcia el plato.

El 'pique' entre Pepe Rodríguez y Ruth Lorenzo por el acento murciano

Para restarle valor al plato de la murciana, el jurado Pepe Rodríguez le decía "allí con la mamá, nos vamos todos a Las Higuericas a bañarnos", mofándose del acento Murciano, a lo que Ruth le respondía: "acho, no te metas con el acento murciano".

"Pero me lo vas a decir a mí que veraneo allí, al lado de San Pedro del Pinatar", explicaba el cocinero.

Conociendo este dato, Ruth le dijo que ella tiene "una canción que se llama 'Flamingos' dedicada a las salinas de San Pedro del Pinatar: habla de una leyenda de una chica que se convirtió en estatua de sal, que es una leyenda urbana de allí", antes de comenzar a cantar el estribillo.