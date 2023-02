La cocina arraigada a la tradición -pero desde un concepto actual y creativo- del restaurante Frases de Murcia ha conseguido un prestigioso reconocimiento culinario.

Marco Antonio Iniesta, chef, y María Egea, jefa de sala, pueden presumir de que su establecimiento, ubicado en pleno centro de Murcia (calle Soledad,1) ahora forma parte de la Guía Repsol, el equivalente patrio de la Guía Michelin (la de las ‘Estrellas’), que anoche celebró en el Auditorio de la Diputación de Alicante su tradicional gala anual.

«¡Queremos que este sea el primero de muchos!», señalaba, en palabras para La Opinión y en alusión al premio, María Egea, para quien este Sol es una recompensar «a la constancia y a la perseverancia. En definitiva, a todos estos años tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Porque siempre lo hemos dado todo por Frases, pero este Sol nos anima, si cabe, a insistir todavía más en el proyecto», aseguraba la jovencísima empresaria murciana.

En el restaurante Frases entienden la cocina "como lenguaje, algo que hay que contar a través de una composición de frases que son nuestros platos y escriben la historia final", explican en su página web.

"Sabor de recuerdos y emociones, olores que nos transporten a la cocina que tenemos en lo mas profundo de nuestra memoria. Siempre con los mejores productos de temporada y trabajando con proveedores de nuestra autóctona Murcia y un recorrido enológico completo", apuntan.

En total, tres restaurantes de la Región suman nuevos soles

En total, son tres nuevos soles los se han iluminado esta noche en el cielo gastronómico de la Región. Junto al restaurante Frases, han logrado aparecer en la prestigiosa Guía Repsol los establecimientos Borrego, ubicado en Bullas, y El Mosqui, en Cabo de Palos.

Salvador Fernández, chef del Borrego, un restaurante familiar que, tal y como apunta la guía, "lleva tres generaciones –desde que abrió sus puertas en 1960– siendo el estandarte gastronómico de Bullas", expresó que "ojalá un premio como este, de semejantes dimensiones, sirva para situar todavía más al Noroeste en el mapa".

El cocinero se siente «orgulloso» de poder representar a su pueblo, al que lleva por bandera. «Y si ya antes intentábamos hacerlo bien, ahora te aseguro que mucho más», aseguraba sobre el Sol el veterano cocinero.

Por su parte, Sergio de la Orden –quien aseguraba que no se esperaba «para nada» recibir este galardón– no puedo evitar acordarse de quienes han trabajo por poner a El Mosqui en el firmamento culinario español: «Tengo que dar la gracias a mi equipo de cocina, pero también a mi hermano, que lleva la parte empresarial del negocio (que no siempre se ve y es muy dura). Y, por supuesto, a mi abuelo y a mi padre, que vivieron una etapa del restaurante mucho más difícil». Además, y en sintonía con el resto de sus compañeros murcianos, el joven chef siente este Sol como «un subidón de moral y de adrenalina; como una alegría inmensa y como un empujón para seguir luchando por este restaurante y por dar a conocer Cabo de Palos y toda la Región. Estamos muy contentos», insistía De la Orden, feliz de poder estar «con los mejores».

Más de veinte restaurantes de la Región aparecen en la Guía Repsol

Además de los tres citados, hay diecinueve restaurantes murcianos que también aparecen en la Guía Repsol: El Sordo, en Ricote; El Albero, de Ceutí; el Barahonda, de Yecla; el Venezuela, sito en San Pedro del Pinatar; de Jumilla, el Restaurante de Loreto, y, en Murcia, nueve más: La Seda –en Santa Cruz–, Local de Ensayo, Alborada, AlmaMater, El Churra, Morales, Pepe Tomás y los dos soles de 2022, Taúlla y Kappou Makoto.

También hay que sumar a este grupo El Olivar, de Moratalla, que en esta edición de la Guía Repsol pierde una de sus distinciones (tenía dos desde 2015); no así Magoga, en Cartagena, y la cocina del Odiseo, en Churra, espacios que, laureados también con Estrellas Michelin, mantienen el doble Sol. Por último, La Cabaña de la Finca Buenavista de El Palmar continúa siendo el único restaurante de la Región con la máxima puntuación de la publicación española: tres Soles.