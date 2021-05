La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no cree que su contundente victoria en las elecciones del pasado 4 de mayo haya generado miedo en el líder del PP, Pablo Casado, sino que considera que éste "lo está disfrutando". "La elección ha generado una esperanza tremenda en Madrid y en toda España para quienes están buscando un tipo alternativo de política", ha explicado en declaraciones al diario británico 'The Times', defendiendo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "enormemente desacreditado y la gente no confía en él".

En su opinión, el resultado obtenido en las urnas permitirá "iniciar un nuevo camino para el centro y el centro-derecha españoles", si bien descarta las especulaciones sobre el nerviosismo que esto habría generado en Casado. "La gente nos compara a Casado y a mí, pero él es un pragmático y se da cuenta de que este resultado nos ha dado una nueva dirección". "Creo que lo está disfrutando más que sintiendo ningún miedo", ha subrayado. "El verdadero miedo sería pensar que no habría cambio en España", ha añadido Ayuso.

"No se trata de izquierda o derecha, se trata de arriba y abajo, se trata de que la gran mayoría de la gente quiere ser libre", ha comentado en relación con su lema "libertad" durante la campaña. "Quieren tomar en sus manos las riendas de su vida, tomar sus propias decisiones, que no haya una gestión estatal en todas las decisiones, vivir con menos burocracia", ha ilustrado. Para Ayuso, Madrid representa el rechazo a Sánchez: "Bajos impuestos, menos burocracia y negocio seguro, un lugar de unidad".

Recuperar los votos de Vox

Asimismo, ha asegurado que su deseo es "recuperar todos los votos que fueron a Vox: conservadores, socialdemócratas, liberales, los inspirados por la humanidad cristiana". "Ese es mi proyecto", ha recalcado.

Además, ha rechazado la postura anti-inmigración de los de Santiago Abascal, incidiendo en que en la Comunidad de Madrid el 10 por ciento de la población es inmigrante, "la inmensa mayoría de los cuales han vido para enriquecernos, cultural y económicamente".

Por otra parte, ante las comparaciones con la antigua primera ministra británica Margaret Thatcher ha asegurado sentirse "halagada". "Ella defendió en lo que creía hasta el final. Adoro a la gente que no se deja llevar por la corrección política, y eso no es populismo, es ser valiente y tener corazón", ha sostenido. Thatcher "se hizo cargo de situaciones difíciles y también procedía de una clase y entró en otra en la que la gente no siempre es admitida. Estas historias de superación de retos me representan", ha asegurado la presidenta madrileña, que ha dicho que su principal inspiración es el "liberalismo español". "Se remonta a la generosidad y esplendor de Don Quijote", ha agregado.