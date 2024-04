Las inversiones en el Presupuesto 2024 de Murcia son de "imposible ejecución", según el PSOE

El Presupuesto de 2024 del Ayuntamiento de Murcia ha pasado este lunes por Comisión de Pleno de Fomento, Movilidad, Gestión Económica y Asuntos Generales, paso previo a que las cuentas sean aprobadas de forma inicial este próximo jueves en el Pleno de abril. Tal y como ya informó La Opinión, las cuentas para este ejercicio superan por primera vez en la historia los 500 millones de euros, situándose en unos ingresos de 501,7 millones, mientras que el capítulo de gastos es de 491,2 millones, lo que arroja un superávit de más de 10,4 millones de euros.

La llegada de las cuentas ha encendido el debate político, que no tiene visos de amainar hasta que llegue la sesión plenaria el próximo jueves.

Tras la reunión de la Comisión, el portavoz del Grupo Socialista en Murcia, Ginés Ruiz, ha asegurado que estas cuentas pasarán a la historia por la subida en los impuestos y tasas municipales que incluyen, de más de 31 millones de euros. “Un hachazo a los bolsillos de los murcianos por parte de un gobierno que había prometido bajar estos conceptos”, ha denunciado el portavoz socialista.

Además, Ruiz Maciá denuncia que de los 19,3 millones de euros que se han previsto para inversiones municipales, unos 17 están ligados a la venta de fincas municipales, por lo que está “totalmente en duda que se puedan hacer esas inversiones, y así lo dice el propio servicio de Intervención en su informe, “son de imposible ejecución”, y si se hacen, será a cambio de descapitalizar este Ayuntamiento”, sostiene el portavoz socialista, que ha asegurado que la situación económica no es fácil. En este sentido afirma que, si el equipo de Gobierno hubiera presentado ya la liquidación de 2023, “en la que hay una previsión de remanente de tesorería negativo de más 90 millones de euros”, el Ejecutivo popular tendría que haber presentado unos presupuestos con un superávit de más de 100 millones y no de 10 (para compensar el remanente negativo de 2022 que fue de 31 millones de euros, y para el cual se ha pedido un préstamo de 21 millones), para cuadrar las cuentas. “Esto hubiera significado que no se habría podido aprobar el presupuesto”, ha señalado.

Rueda de prensa del portavoz del PSOE de Murcia, Ginés Ruiz Maciá, este lunes en la Glorieta. / PSOE

Para Ruiz Maciá la gestión del PP durante más de 25 años ha llevado al Consistorio a una situación “completamente insostenible”.

"Hemos puesto orden al caos económico que nos dejó el PSOE", dice el PP

No ha tardado mucho en contestar el concejal de Gestión Económica, José Francisco Muñoz, quien recuerda que el PSOE, tras sus dos años mandatos, dejó un Ayuntamiento que no podía “pagar las facturas de la luz, que no pagaba a los proveedores de servicio, y que acumulaba más de 18 millones en facturas en los cajones”. El edil popular también ha recordado que los socialistas incrementaron en más de 38 millones de euros el gasto de Personal y que el primer remanente negativo de tesorería se produjo con un Ejecutivo del PSOE.

En cuanto al trabajo realizado por el equipo de Gobierno de José Ballesta, Muñoz ha destacado que se tomaron medidas para enjugar el remanente negativo de tesorería de 2022 y que ahora ha presentado un presupuesto “real y valiente”.

Sobre la liquidación de 2023, el concejal de Gestión Económica admite que volverá arrojar datos negativos, “fruto de la nefasta gestión del PSOE, por haber tomado decisiones que han lastrado las cuentas públicas”. Por eso, le sorprende que el portavoz del PSOE “siga ligando este presupuesto a una liquidación cuya responsabilidad es de él y del PSOE, con incrementos en gastos corrientes por encima de los 200 millones de euros y con compromisos de inversiones no financiadas como las obras de movilidad”. Todo esto, según Muñoz, ha obligado al PP a poner “orden en el caos económico en el que nos sumieron”