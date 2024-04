Las inversiones crecerán un veinte por ciento en el Presupuesto de Murcia de 2024

Tras una semana de elucubraciones y valoraciones sobre los presupuestos por parte de los partidos de la oposición, ayer el equipo de Gobierno de José Ballesta presentó en sociedad su borrador de los Presupuestos de 2024, tras la aprobación del proyecto por parte de la Junta de Gobierno. Uno de los aspecto más destacados de las cuentas es el capítulo de las inversiones municipales, que se incrementan este año un 20% con respecto a las del año anterior, y llegan a los 19,2 millones de euros.

Aunque esta cifra está lejos de los 38 millones de euros que se presupuestaron en 2022, el concejal de Gestión Económica, José Francisco Muñoz, explicó que se van a movilizar otros 23 millones de euros procedentes de los remanentes de inversión y 3,5 millones más del crédito extraordinario para financiar proyectos turísticos aprobado en el último Pleno, por lo que el montante total para la inversión superará los 45 millones de euros.

Entre las inversiones más relevantes, que los diferentes concejales irán desglosando en los próximos días, destacan los 2 millones al Yacimiento de San Esteban; 1 millón de euros a la Cárcel Vieja; 1 millón de euros al Parque Metropolitano Oeste de Barriomar, que se suma a los 1,5 millones ya comprometidos; otros 436.000 euros para Murcia Río; 800.000 euros para Murcia Crece; y 1 millón de euros para las Fortalezas del Rey Lobo.

Cifras10,4 millonesSuperávit en las cuentas de 2024Los ingresos superarán por primera en la historia los 500 millones de euros, mientras que el gasto se ha contenido en los 491 millones. 102 millonesDeuda del Ayuntamiento de Murcia Se prevé que la deuda llegue a los 102 millones, un 24,9 % de los recursos corrientes liquidados, el porcentaje más bajo de la serie histórica.



Sobre las inversiones, el edil destacó que se trata de la primera vez que todas las inversiones municipales se realizarán con fondos propios, es decir, sin acudir a más endeudamiento municipal.

Por otro lado, afirmó que 2024 será el ejercicio presupuestario definitivo para poner en marcha un nuevo modelo de transporte público eficaz, y que la cuentas públicas apostarán por la seguridad ciudadana, el bienestar social, la prestación de servicios, la educación, el deporte y la cultura, que condensan cerca del 70% del gasto.

16 millones para las pedanías

Otro aspecto que destacó Muñoz es que los 67 distritos y pedanías del municipio de Murcia recibirán un montante superior a los 10 millones de euros, a los que habría que sumar los 6 millones de euros que movilizó el concejal de Descentralización, Marco Antonio Fernández, y que proceden de los remanentes de inversión. «Esto significa un incremento sustancial en el dinero que las juntas municipales van a disponer para este ejercicio», afirmó Muñoz.

«Es incomprensible que un gobierno con mayoría absoluta sea tan chapucero y caótico» Ginés Ruiz Maciá — Portavoz del Grupo Socialista

Como ya adelantó La Opinión, el Ejecutivo popular ha bautizado estas cuentas como los ‘Presupuestos de la Transformación’. Los populares destacan que por primera vez los ingresos previstos van a alcanzar los 500 millones de euros, mientras que los gastos se sitúan en los 491 millones. Esto supone un presupuesto con superávit de más de 10,4 millones de euros, «que nos va a permitir volver a la senda del equilibrio presupuestario», zanjó el responsable de hacienda municipal, que describió las cuentas como «valientes y realistas».

Otra clave para regresar a la estabilidad económica, según el edil, ha sido el esfuerzo que han hecho los funcionarios para «contener el gasto» de Personal, que este año, pese a todo, se eleva a los 177 millones de euros, 6,8 más que en 2023.

Muñoz también puso en valor la capacidad de gestión del Gobierno popular, que ha sido capaz de tramitar en sólo seis meses dos proyectos de presupuestos.

Por otra parte, el concejal de Gestión Económica informó de que el porcentaje de la deuda financiera a largo plazo del Ayuntamiento de Murcia es el más bajo de la serie histórica, situándose en el 24,9%, es decir, 102 millones de euros con proyección a 31 de diciembre de 2024. Aunque parezca una cifra muy abultada, el edil pidió prestar atención sólo a su valor relativo con respecto a las cifras globales del presupuesto. «Está muy lejos del límite de endeudamiento que marca el Gobierno de España», dijo. Cabe recordar que en el caso de que se supere el 75 por ciento, la realización de nuevas operaciones de endeudamiento exige la preceptiva autorización del Ministerio de Hacienda.

El PSOE cree que la falta de la liquidación de 2023 podría anular la tramitación

El inicio de la tramitación de las cuentas públicas de 2024 ha generado en los grupos de la oposición reacciones diversas, que van desde el recelo y la crítica socialista hasta el pesimismo más alarmista del partido de Santiago Abascal.

El portavoz del Grupo Socialista en Murcia, Ginés Ruiz, aseguró ayer que los presupuestos de este 2024 aún no los han entregado a la oposición. «No podemos ver las cuentas para este año; además, no se ha aprobado la liquidación de 2023, que tenía que estar aprobada en marzo, con lo que desconocemos la situación real de las cuentas municipales y, por si fuera poco, un año más lo llevan a la Comisión de Hacienda fuera del orden del día, con lo que no tendremos conocimiento de la documentación hasta el lunes, el mismo día que se votan en Comisión». Según el PSOE, traer las cuentas sin la liquidación de 2023 podría conllevar la anulación de toda la tramitación.

«Le pido a la oposición más rigor porque están haciendo un flaco favor a la institución» José Francisco Muñoz — Concejal de Gestión Económica

Es incomprensible, sostiene Ruiz Maciá, que «con un gobierno con mayoría absoluta estén funcionando de una manera tan chapucera, caótica, saltándose todos los plazos legales, con falta de transparencia y trayendo los presupuestos como si fuera un trámite molesto y prescindible, cuando son las cuentas que marcan el presente y el futuro de Murcia».

Vox avanzó su particular visión de los Presupuestos el pasado jueves, cuando aseguraron, entre otras cosas, que el Ayuntamiento se encontraba al borde de la quiebra y la intervención del Estado.

La respuesta a ambos grupos por parte del concejal de Gestión Económica, José Francisco Muñoz, fue contundente. A los socialistas, con respecto a la falta de la liquidación 2023, les dijo que no se puede vincular una cosa con la otra, y le pidió «más rigor» en sus afirmaciones porque están dibujando una situación del Ayuntamiento que «nada tiene que ver con la realidad». Por otra parte, el concejal popular recordó que el esfuerzo que se está realizando para contener el gasto es fruto «de la nefasta gestión de dos años de gobierno socialista, con 40 millones de euros de inestabilidad presupuestaria y un desfase en remanentes de tesorería de más de 32 millones de euros y un desfase en el capítulo de Personal de 38 millones más».

En cuanto a las afirmaciones de Vox, Muñoz aseguró que esos vaticinios catastrofistas hacen «un flaco favor al Ayuntamiento y a la sociedad murciana, y les retó a dimitir de sus cargos si no se producen esos hechos: la quiebra y la intervención del Estado.