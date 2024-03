Nuevo servicio y refuerzos para que la tragedia de Atalayas no se repita

El incendio de las discotecas de Atalayas sacudió los cimientos del Ayuntamiento de Murcia, que ha prometido en varias ocasiones que pondrá todo de su parte para que una tragedia así no vuelva a repetirse en el municipio. Para conseguirlo creó la Comisión de Estudio Informativa sobre el incendio de la discoteca Teatre, de la que forman parte concejales de PP y PSOE, no así de Vox, que ha preferido no formar parte de la mesa al considerar que se trata de «una pantomima» con la que ambos partidos quieren ocultar su responsabilidad en el hecho de que Teatre permanecía abierta a pesar de que pesaba sobre ella una orden de cese de actividad y de que contaba con varios informes que alertaban de problemas de seguridad.

En el marco de esta comisión ya se han tomado las primeras decisiones para mejorar los protocolos de instrucción de los procedimientos sobre legalización de actividades en funcionamiento.

El protocolo que se seguía antes en el Consistorio era dejar en suspenso la orden de cierre mientras estuviese en marcha un proceso de legalización, algo de lo que se aprovechaban muchos propietarios para eternizar el proceso y seguir facturando. Con la nueva instrucción, el Ayuntamiento quiere desterrar para siempre esta manera de actuar, al menos en aquellos casos en los que concurran riesgos inminentes para la salud o seguridad de las personas.

El Ayuntamiento no quiere que los procesos de legalización se eternicen como pasó con la discoteca Teatre

Y ahora, el Ayuntamiento creará el ‘ Servicio Técnico de Disciplina de Actividades e Instalaciones’, en la estructura organizativa del área de Urbanismo, tal y como se publicó en el acta de la última Junta de Gobierno. Sin embargo, ningún concejal ha hecho pública la creación de este nuevo servicio ni ha informado de sus funciones o competencias. Según ha podido saber esta Redacción, el equipo de Gobierno está esperando una nueva convocatoria de la Comisión de Atalayas para dar los detalles.

Una montaña de expedientes

Según ha podido saber La Opinión, quien fuera jefe de los Servicios Generales del Consistorio, Rafael Bernal, será uno de los integrantes de este servicio, y han sido llamados de la bolsa de empleo tres ingenieros industriales, que también formarán parte del nuevo equipo. Otros tres técnicos irán a parar a Protección Civil, que también se reforzará para aligerar los procedimientos.

Cabe recordar que Rafael Bernal saltó a los titulares de prensa en el año 2020 cuando se hizo público que había interpuesto una denuncia contra el que fuera concejal de Fomento del Consistorio, Mario Gómez, por acoso laboral.

Ahora Bernal liderará este servicio técnico que deberá agilizar la montaña de expedientes vinculados con las miles de licencias de apertura, modificaciones y legalizaciones que se generan cada año. Además, tal y como ya informó La Opinión, este refuerzo del personal y la creación del nuevo servicio llegan después de las demandas del Grupo Socialista, que ha advertido muchas veces de que lo prioritario es dotar de medios personales y técnicos a los servicios de inspección, porque de lo contrario todo esos protocolos e instrucciones sólo serán papel mojado.

Esta Redacción ha solicitado en varias ocasiones al Consistorio capitalino información sobre las funciones y competencias que tendrá ese nuevo servicio; sin embargo, el Ayuntamiento se ha negado a facilitar esta información.