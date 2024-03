La Policía de Nueva York desgrana en Murcia cómo se protege a 11 millones de personas al día en la Gran Manzana

Más de 200 profesionales participaron este jueves en las primeras Jornadas sobre Seguridad Ciudadana de Proximidad en Murcia, una iniciativa enmarcada dentro de la programación con motivo del 170 Aniversario de la creación de la Policía Local de Murcia.

A la jornada, celebrada en el Centro Cultural Puertas de Castilla, asistió el jefe de inteligencia del Departamento de Policía de Nueva York, Fernando Guimaraes, acompañado por cuatro miembros del cuerpo.

Tras la proyección de vídeos sobre cómo trabajan los policías en la Gran Manzana, proyección que concluyó con un recuerdo para los agentes fallecidos, Guimaraes fue desgranando cómo es el trabajo policial en su ciudad, en cifras. «A nivel personal, creo que he visto este vídeo como cien veces y cada vez me emociono», adelantó. También recordó que Nueva York «tiene unos 800 kilómetros cuadrados y consta de cinco distritos, no es solo Manhattan». Además, están Brooklyn, el Bronx, Queens y Staten Island.

"Una mayor presencia policial en Central Park dio lugar a una menor tasa de delincuencia"

61 millones de turistas

«Son ocho millones las personas que viven en estos distritos, más los tres millones que van a trabajar y a estudiar: estamos a cargo de once millones de personas a diario», apuntó el mando policial, que no se olvidó de «los 61 millones de turistas que visitaron nuestra ciudad» en 2023.

Guimaraes comentó que la Policía de Nueva York contó con un presupuesto de 5.800 millones de dólares en el año 2022. Dentro del cuerpo, «nos organizamos en oficinas para dar respuestas a las distintas necesidades y requisitos de nuestros departamentos», detalló. «Yo estoy en la división de Inteligencia y Lucha contra el Terrorismo», recordó.

Dos gorras de Policía sobre la mesa, este jueves en la jornada del Puertas de Castilla de Murcia. / ISRAEL SÁNCHEZ

La Gran Manzana cuenta con «una cobertura total» de uniformados para velar, por ejemplo, por la seguirdad en «más de mil edificios de los que somos responsables en Nueva York». Además, han de «coordinar el tráfico, las calles y los grandes eventos».

Apeló a la importancia de la colaboración ciudadana al destacar que «hay una relación muy importante entre el departamento de Policía y la comunidad, que nos ayuda en aquello que no podemos ver».

A más personas, más policías

Fernando Guimaraes pasó la palabra al sargento Pérez, que manifestó que en la Gran Manzana «las áreas que tienen mayor concentración de personas también tienen más concentración de personal».

Habló de la importancia de vigilar Central Park, con una superficie «de más de 800 acres y que recibe la visita de 37 millones de personas al año». Sobre este lugar emblemático, celebró que «una mayor presencia policial ha dado lugar a una menor tasa de delincuencia».

Segura para vivir y visitar

Nueva York, una ciudad marcada por los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuenta con numerosos «lugares icónicos que son famosos en todo el mundo, que atraen a millones de turistas todo el año», resaltó, para hacer hincapié en la importancia de que «la gente tenga la sensación de que Nueva York es una ciudad segura para vivir y para visitar».

Al término de la intervención de los policías de la Gran Manzana, que supuso uno de los atractivos para los asistentes a la jornada, el comisario general jefe de la Policía Local de Murcia, José María Mainar, moderaba la mesa redonda titulada ‘Seguridad Ciudadana de Proximidad’, con varios de sus homólogos: Óskar de Santos, jefe superior de la Policía Municipal de Madrid; Pedro Velázquez, jefe de la Guardia Urbana; José Vicente, jefe de la Policía Local de Valencia; Antonio Blas Soriano, jefe de la Policía Local de Zaragoza; Juan Antonio Ferrer, jefe de la Policía Local de Málaga, y Pascual Martínez, jefe de la Policía Local de Albacete.

Al comienzo de la jornada, el alcalde de Murcia, José Ballesta, apuntó que «la seguridad ciudadana de proximidad es un elemento sustancial, no solamente para el bienestar de la población, sino que es la base de los sistemas democráticos».