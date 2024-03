Las sillas para el Entierro de la Sardina, a la venta en Internet en una semana

Las sillas para ver el Entierro de la Sardina, que recorrerá las calles de Murcia el 6 de abril por la noche, podrán comprarse online en una semana. "La idea es que sea el día 18", explica Pablo Ruiz Palacios, presidente de la Agrupación Sardinera de Murcia.

También se podrán adquirir por Internet las localidades para disfrutar del Entierro de la Sardina infantil, que se celebrará el miércoles 3 de abril; el desfile de Llegada de la Sardina, jueves 4 de abril, y el desfile del Testamento, el 5 de abril. "Este año las sillas las gestionamos desde la propia Agrupación", concreta.

Lo que harán, detalla Ruiz Palacios, es contar con "distintos proveedores de sillas", como Sillas Gil, que se ocupará también de los asientos para las procesiones de Murcia, y una empresa de Granada.

Los sardineros dejan fuera de la ecuación a Romian Producciones, la sociedad que fue expedientada por el Ayuntamiento de Murcia por los "claros incumplimientos de las cláusulas esenciales del contrato" adjudicado para los desfiles de Semana Santa y Fiestas de Primavera de 2022.

El año pasado, el Ayuntamiento de Murcia cedía la explotación de las sillas a la Agrupación Sardinera para los próximos cuatro años.

En cuanto a los precios, el presidente de los sardineros apuntó que los están terminando de perfilar con los presidentes de los grupos. El año pasado, costaron 8 euros en primera fila para el gran desfile del Entierro (4 para el Testamento y el Entierro de la Sardina Infantil).

En las tres grandes avenidas

Cabe recordar que la Agrupación Sardinera solo se ocupará de instalar y cobrar las sillas que se pongan en tres arterias de la ciudad: San Juan de la Cruz (en el Infante, desde donde parta el desfile), la Gran Vía y la Avenida de la Constitución. Las localidades instaladas en el resto de calles por las que pasa el Entierro (Camachos, Puente Viejo, Cárcel Vieja, etcétera) se podrán comprar el mismo día, a personas que las venden in situ, y que no están vinculadas a la Agrupación.

Un momento del gran desfile del Entierro de la Sardina de 2023. / FRANCISCO PEÑARANDA

La Sardina llegaba este año desde Santomera. Esto ya se sabía desde antes que comenzase 2024, y el pasado sábado se materializaba en alegría, en ilusión y en generosidad máxima. La que repartieron los miembros de la Agrupación Sardinera en el pasacalles y el desfile organizados para la ocasión.

Las procesiones, sin venta online

En el caso de las sillas para ver las procesiones de Murcia este 2024 no se podrán adquirir de forma anticipada por Internet, explicaron desde el Cabildo de Cofradías. Así se hizo también el año pasado. De la gestión de los asientos se hará cargo Sillas Gil. Como novedad, se pondrán sillas también para ver la Procesión del Ángel, este sábado día 16 de marzo, en la que saldrán 2.500 infantes.

En cuanto a los precios, serán "exactamente igual que los del año pasado", detallan desde el Cabildo. En el caso de la Procesión del Ángel, que es novedad, las sillas costarán 4 euros.

El organismo responsable de la Semana Santa de Murcia considera que "es complicado" organizar una venta online, dado que "no son tribunas, son sillas sueltas". Además, "no queremos problemas con la gente, ni disgustos ni líos", dejan claro. Y es que no es la primera vez que pasa que en grandes desfiles, como el Entierro de la Sardina o la Cabalgata de Reyes, hay asientos duplicados, que se han vendido dos veces. Con lo que eso supone para los afectados.