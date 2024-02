El 'Presupuesto de la Transformación' de Murcia crece hasta los 486 millones

Todos los presupuestos de las administraciones nacen con nombre y apellidos. Se les bautiza con un eslogan que recoge el espíritu general de ese documento contable. En el caso de Murcia, el equipo de Gobierno de José Ballesta ha decidido referirse a las cuentas de 2024 como el ‘Presupuesto para la transformación de Murcia’, que se elevará hasta los 486 millones de euros entre ingresos y gastos, 30 millones más que los de 2023. Un fuerte incremento que tiene varias causas: las actualizaciones del IPC que han elevado los impuestos o las aportaciones que hace el Estado por el crecimiento poblacional, entre otras.

Según ha podido saber esta Redacción, el trabajo ya está muy avanzado y podría llegar al Pleno municipal de marzo, por lo que su aprobación definitiva, tras el periodo de alegaciones, debería llegar a finales del mes de abril.

Tras dos años de sequía, las pedanías recibirán inversión por vía doble: presupuesto y remanentes

Aunque las cuentas deberían (en teoría) aprobarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse, una aprobación definitiva en abril sería todo un logro en Murcia, que en los últimos años ha sacado su presupuesto siempre más allá del mes de septiembre.

La confección del Presupuesto de 2024 no ha sido camino fácil para el Gobierno popular, que lamenta que tras los dos años de gestión socialista no se haya tomado ninguna decisión de calado y que las pocas que se han tomado, como pagar de golpe varias sentencias contra el Ayuntamiento, hayan lastrado la capacidad del Consistorio para sanear las cuentas. Una de estas sentencias que se han pagado a tocateja son los 22,6 millones a Mamusa por los convenios fallidos de la zona norte. «El anterior Ejecutivo podría haber acudido al Fondo de Impulso Económico (mecanismo del Ministerio de Hacienda que permite financiar la ejecución de las sentencias), o haber acordado un aplazamiento, pero no lo hizo, en definitiva, no quiso tomar decisiones responsables de organización presupuestaria», explica el edil de Gestión Económica, José Francisco Muñoz.

"Perseguimos una ciudad para pasear y disfrutar, gracias a la recuperación del patrimonio"

Otro obstáculo que se ha encontrado el equipo de Gobierno fue la falta de renovación de algunos contratos, que conllevaban un importante incremento de los costes, algo que el Gobierno socialista postergó de manera irresponsable, según Muñoz. Así se encontraban, entre otros, el contrato de limpieza de interiores o el de colegios.

Esta situación llevo a que en el segundo trimestre de 2023 el Ayuntamiento se encontrara en una inestabilidad financiera de 19 millones y en el tercer trimestre de 40 millones, el famoso agujero en las cuentas. Para eliminarlo, el Ejecutivo ha aprobado un plan de medidas de gestión económica, que consiste en reordenar todos los recursos (entre otras cosas supone reducir las retribuciones variables y extraordinarias que venían recibiendo los funcionarios) para alcanzar la estabilidad presupuestaria.

Cambio de modelo

Dentro de estas medidas de saneamiento, los populares también han planteado para este ejercicio un cambio en el modelo de gestión con una premisa base: el mínimo impacto económico con la mayor rentabilidad social. «Nuestro objetivo es que cada euro esté exprimido y optimizado al máximo», señala Muñoz, que añade que el mejor ejemplo tiene que ver con la distribución de los recursos materiales y humanos de cada servicio según sus necesidades reales.

El ‘presupuesto de la transformación’ tendrá en cuenta tres niveles: asegurar la prestación de los servicios públicos, una política de inversión que confirme los proyectos estratégicos y el aprovechamiento de todas las fuentes de financiación que tiene el Ayuntamiento. Sobre este punto, acabe aclarar que además de la financiación presupuestaria, el Consistorio ha acumulado unos remanentes de inversión que alcanzan los 77 millones de euros, que son proyectos financiados que no se han ejecutado por diversos motivos. Esos remanentes se destinarán a los grandes proyectos de inversión (que también se benefician de fondos europeos) como Conexión Sur (12,4 millones), la segunda fase de la Cárcel Vieja, San Esteban, los parques metropolitanos, la restauración del Mercado de Verónicas, la segunda fase de la Vía Verde, o las Fortalezas del Rey Lobo.

Barrios pedanías

Otro de los puntos clave de este Presupuesto de 2024 es la inversión en barrios y pedanías. «Las pedanías llevan dos años sin tener inversiones, pero este año recibirán inversiones por una doble vía, a través de la financiación del presupuesto y a través de los remanentes», señala José Francisco Muñoz.

Según el concejal de Gestión Económica, «lo que perseguimos con este Presupuesto es una ciudad para pasearla y disfrutarla, una ciudad que crece en espacios verdes, en espacios para las personas, a través de la recuperación del patrimonio, y reconciliar lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos ser».