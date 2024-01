Decenas de vecinos de Sangonera la Seca tomaron ayer el puente que Adif ha construido recientemente en la avenida de Lorca, con motivo de las obras para la implantación de la Alta Velocidad en el tramo Nonduermas-Sangonera de la conexión Murcia-Almería. Según ha podido saber esta Redacción, los trabajos de este paso elevado junto al restaurante Las Salinas en El Puntarrón finalizaron hace un mes, pero no ha podido abrirse al tráfico porque el Ayuntamiento todavía no ha recepcionado las obras.

Cabe destacar que durante la protesta se produjeron algunos momentos de tensión entre los vecinos y los trabajadores de Adif que se encontraban en las inmediaciones.

«Llevamos tres meses con el puente cerrado, y en las últimas semanas no vemos ni siquiera que estén trabajando sobre él, es decir, está terminado pero no lo quieren abrir, y eso nos parece una falta de respeto hacia todas las personas que vivimos aquí», señala Gloria Pujante, una de las vecinas afectadas de Sangonera la Seca, que lamenta que la única forma de que te hagan caso «en este país es poniéndolo todo patas arriba».

Según esta vecina, el cierre de este puente obliga a los residentes a tomar por caminos impracticables cuando llueve. «Con las lluvias de septiembre y octubre se inundaban esas zonas, por lo que teníamos que ir hacia Alhama de Murcia para poder salir, para ir a Alcantarilla o Murcia».

Además, otros vecinos advierten que mientras este paso elevado no esté operativo los servicios de Emergencia tienen complicado acceder a ciertos núcleos de población. «Entiendo que durante las obras, que seguramente son necesarias, tenemos que aguantar sí o sí estas molestias, pero cuando lo ves terminado, y no te saben decir por qué no abre pierdes la paciencia», sostiene uno de los vecinos que ayer participaron en la protesta sobre el puente.

En su momento, desde Adif explicaron que el proyecto que ha acometido entre la avenida de Lorca y los caminos Torre Abril y de las Casas consistían en dos nuevos pasos elevados que sustituyen y ampliaban los que ya existían con anterioridad, que se tuvieron que demoler para que se pudiera construir la línea de Alta Velocidad. En todo momento se siguió entonces, indicaron, las indicaciones que les dio el Ayuntamiento de Murcia.

Sin embargo, desde el Consistorio murciano explican que técnicos de la Concejalía de Fomento han realizado varias visitas a la zona desde el pasado mes de octubre.

Graves deficiencias

En estos encuentros, desarrollados junto a representantes de la dirección técnica de la obra, y que se repetirán en los próximos días, los técnicos municipales «han detectados varias deficiencias que hacen que resulte inviable la recepción de los trabajos».

Estas fuentes municipales detallan que la infraestructura levantada por Adif carece de evacuación de aguas, alumbrado público, barandillas (pese a presentar un desnivel de 6 metros) e incumple «de manera flagrante» la normativa vigente en materia de accesibilidad.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Murcia ha exigido a Adif y al Ministerio que finalice la obra «correctamente, cumplimentando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad vial de los usuarios, tanto conductores como peatones».