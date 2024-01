Los hosteleros murcianos está perdiendo la paciencia con el "defectuoso" servicio de taxi que se está ofreciendo en el municipio de Murcia. El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (HoyTú), Jesús Jiménez, ha sido muy contundente: "Es un problema extructural, no podemos seguir con un servicio más propio de una ciudad tercermundista, cuando somos la séptima ciudad de España". Según Jiménez, desde el año 2005 no se ha producido ningún incremento de las licencias, 308 licencias en los últimos 20 años, "cuando la ciudad ha duplicado su tamaño en este tiempo". El representante de los hosteleros cree que las soluciones está ahí, pero que el sector del taxi "está complicando mucho la evolución de la hostelería" y los desplazamientos a la ciudadanía de Murcia. En este sentido, explicó que desde la Federación llevan cerca de dos años de conversaciones con las dos asociaciones del taxi en Murcia sin que se haya llegado a ningún tipo de acuerdo. "Creo que todos somos conocedores de los problemas que existen pra coger un taxi en Murcia, no hay taxis en las paradas, no hay a ciertas horas de la noche, ni en ciertos días de la semana, como un domingo a mediodía... Creo que eso necesita una solución cuanto antes ", ha indicado el representante de los hosteleros murcianos. Sobre las posibles soluciones, no quiso ser muy tajante pero dejó caer que el incremento en el número de licencias o habilitar licencias VTC pueden ser parte de la solución. En cualquier caso, Jiménez advirtió que se trata de un problema complejo en el que están involucradas muchas variables, como el estado del transporte público colectivo, entre otras.

El presidente de HoyTú hizo estas declaraciones tras una reunión que mantuvo con el alcalde de Murcia y los ediles de Turismo, Jesús Pacheco, y de Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, en el que se hizo un balance económico de la campaña de Navidad en el sector de la hostelería y el turismo. En este encuentro, el equipo de Gobierno también recogió otras preocupaciones de los hosteleros. Una de ellas es la falta de locales de ocio nocturno en la ciudad. "Tenemos un problema a la hora de abrir actividades, hemos visto las enormes colas que hay para acceder a determinados establecimientos", ha señalado Jiménez, que en este caso propone modificar las ordenanzas que sean necesarias para facilitar la apertura de nuevos negocios y repensar el aforo máximo interior que pueden tener con un "cálculo real". Otra de las demandas que la Federación ha trasladado al Consistorio está vinculada con la necesidad de programar actividades para convertir a la ciudad de Murcia en un foco de atracción y desarrollo turístico todo el año, sobre todo en los meses de temporada baja. Con respecto a las terrazas covid, que tendrán que ser por ley desmenteladas antes del próximo miércoles, Jesús Jiménez ha recordado que el Ayuntamiento se ha comprometido a analizar la situación de cada una de ellas y espera que puedan recuperarse entre un 25 y un 30 por ciento de las que se van a retirar. 30.000 contratos de trabajo en la campaña de Navidad La campaña de Navidad 2023/2024 ha generado un gran impulso económico en el municipio de Murcia, según los datos turísticos y del mercado de trabajo que ha dado a conocer este lunes el Ayuntamiento de Murcia. En concreto, el edil Jesús Pacheco ha informado que la ocupación en los 31 hoteles de la ciudad de Murcia ha aumentado un 10% en el mes de diciembre de 2023 en relación con el año anterior, alcanzando el 58,07%. El porcentaje asciende al 71,64% en fines de semana, 6 puntos porcentuales más que en diciembre de 2022. "Son datos históricos, teniendo en cuenta que el mes de diciembre no suele ser bueno para la ocupación hotelera", ha afirmado el concejal de Turismo. Asimismo, el precio medio de la estancia en hoteles durante diciembre fue de 63,12 euros (66,56 euros en fines de semana), cuando en diciembre del año anterior alcanzó los 58,19 euros (62,25 euros los fines de semana). De esta forma, la rentabilidad hotelera (beneficio medio por habitación de hotel) ha sido de 36,66 euros (47,69 euros los fines de semana), un 20% más que el pasado año. Según el concejal, los buenos datos de ocupación hotelera durante la Navidad refuerzan la tendencia creciente del turismo en Murcia en el último año: el año 2023 se ha cerrado con una cifra récord de 825.256 pernoctaciones en los hoteles de la capital. Otro registro histórico se produce en el dato de viajeros, según ha informado Jesús Pacheco. Por primera vez se supera la cifra del medio millón de turistas, alcanzando los 506.549. "Murcia ha contado con más viajeros que todos los municipios de la costa juntos", ha indicado el edil de Turismo, Comercio y Consumo. Son 28.528 viajeros más (un 6%) que en 2019, el año previo a la pandemia. Récord de afiliados a la Seguridad Social Aunque el Ayuntamiento de Murcia no dispone datos concretos relativos al comportamiento del comercio durante esta campaña de Navidad, las asociaciones de comerciantes del municipio han expresado, según fuentes municipales, ya que las ventas han ido mejor que en los años anteriores. Por su parte, Mercedes Bernabé ha señalado que la campaña de Navidad ha generado casi 30.000 contratos de trabajo en el municipio, entre los meses de noviembre y diciembre. Hay que recordar que las actividades navideñas en Murcia comenzaron el 24 de noviembre, con el encendido del alumbrado extraordinario, que se hizo coincidiendo con el Black Friday. La campaña navideña ha contribuido de forma decisiva a que la ciudad de Murcia termine el ejercicio 2023 con 1.746 desempleados menos (-6,23%) que en el cierre del año 2022. El sector donde más disminuyó el paro entre noviembre y diciembre de 2023 fue en Servicios, lo que evidencia el impacto positivo sobre el mercado de trabajo que ha tenido la campaña de Navidad. De igual forma, Murcia ha alcanzado la mayor cifra registrada en la historia del municipio en cuando a afiliados a la Seguridad Social. El dato del mes de noviembre (el último segregado) señala que hay 243.860 afiliados a la Seguridad Social en el municipio, "una cifra que, teniendo en cuenta la evolución positiva que ha tenido el mercado de trabajo en la Región en el último mes, posiblemente sea rebasada en diciembre", ha apuntado la concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo.