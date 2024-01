La fecha tope para el desmantelamiento definitivo de las llamadas terrazas covid en Murcia, uno de los últimos vestigios de la era pandémica, es el próximo 10 de enero. Estos espacios exteriores en zonas de aparcamiento fueron autorizados en su momento, de manera excepcional, para apoyar al sector de la hostelería ante las fortísimas restricciones que se ordenaron durante la pandemia. Desde entonces, muchas ciudades han ido retirándolas y otras tantas, entre ellas la capital regional, las han conservado hasta donde legalmente era posible, es decir, hasta el pasado 31 de diciembre. Sin embargo, el Ayuntamiento de Murcia ha dado un periodo de gracia y transición hasta el día de 10 de enero para proceder a desmantelar estos espacios, que suman en Murcia casi un centenar.

Esta medida, aunque esperada, ha sentado como un jarro de agua fría en el sector. El presidente de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo (Hoy Tú), Jesús Jiménez, se reunirá hoy con la concejala de Espacios Públicos, Sofía López-Briones para tratar este asunto.

«Si me quitan la terraza tendré que despedir a ocho personas»

«Es triste que el Ayuntamiento de Murcia no haya sido capaz de encontrar una figura jurídica para dar cobertura a este tipo de terrazas, como así han hecho otros ayuntamientos», señala a La Opinión Jesús Jiménez, que apuesta, y así lo propondrá en su reunión con López-Briones, por estudiar caso a caso la situación de cada bar o restaurante. «Hay terrazas que son muy necesarias y otras no tanto, porque hay establecimientos que tienen dos, una en la vía pública y otra en la zona de aparcamiento».

Algunas de las terrazas covid con gran aceptación son las que están colocadas en la calle Arquitecto Emilio Pérez Piñero en el barrio de Vistalegre. «Es una calle con aceras muy estrechas con cinco o seis pequeños bares, que han instalado un par de mesas y han dado vida y un ambiente magníficos al barrio», explica Jiménez.

Según ha podido saber esta Redacción, el Ayuntamiento está dispuesto a estudiar caso por caso las antiguas terrazas que se pueden mantener y se ha comprometido a encontrar «alguna fórmula legal que permita mantener algunas de esas terrazas, siempre que los hosteleros así lo quieran y de acuerdo con los vecinos de las zonas afectadas», indican fuentes municipales, que añaden que una posibilidad que se baraja es ampliar las aceras y eliminar algunas plazas de aparcamiento, de manera que puedan sobrevivir estas terrazas que surgieron en su día de manera excepcional.

Por otra parte, el representante de los hosteleros murcianos espera que el Ayuntamiento sea consciente de que la eliminación de las terrazas reducirá un importante volumen de venta y conllevará en muchos casos despidos. «El que piense que puede quitar algo y que eso no afectará al empleo está muy equivocado», sostiene el presidente de Hoy Tú.

El gerente del histórico mesón Las Viandas, Juan Miguel Vera, lo tiene claro. Aguantará con la terraza hasta el último momento que pueda, hasta que la Policía Local o el Ayuntamiento se lo notifique formalmente. Gracias a ella, sostiene, tiene a cuatro personas más trabajando de lunes a viernes y a otras cuatro más los fines de semana. «Si tengo más gente ahora es porque he podido poner 10 mesas en la terraza, si me la quitan no tendré más remedio que despedir a 8 personas», lamenta el propietario de las Viandas.

Según Vera, la terraza puede facturar al mes entre 20.000 y 30.000 euros, un porcentaje importante de los ingresos totales. Además, advierte que él puede sobrevivir a esta pérdida de mesas, pero «a un bar pequeño, con dos o tres mesas dentro y cinco fuera lo hacen polvo».

En este periodo de transición hasta el 10 de enero algunos bares y restaurantes con terrazas covid han iniciado ya el desmantelamiento de sus terrazas covid, entre ellos, por ejemplo, se encuentra el Mesón de Pepe de la calle Las Norias, frente a cuya fachada, en vez de mesas, tapas y sillas, ahora sólo hay una hilera de coches aparcados en batería.