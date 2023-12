El cierre de una tienda de electrodomésticos en el número 28 del Paseo Florencia, en Murcia, ha dejado a decenas de personas compuestas y sin frigo. Y es que, según aseguran afectados a este diario, los responsables de Electrodomésticos Progreso han bajado la persiana sin previo avisado y, lo que es peor, sin entregar neveras, lavadoras y otros encargos que estaban pagados. "Se han quedado con el dinero, ya han vaciado las existencias y su teléfono no está operativo", aseguran los damnificados, que se están organizando para interponer una demanda colectiva.

Algunos ya están buscando reparación. Es el caso de José, que ha puesto una demanda de juicio verbal, ya que, según apunta, abonó 661 euros por un frigorífico y se ha encontrado con el comercio 'chapado' y sin su electrodoméstico. José, que también ha rellenado una denuncia ante la Dirección General de Consumo de la Comunidad, asegura que pagó con tarjeta los 661 euros el 2 de noviembre y, un mes después, "no he recibido el electrodoméstico y no responden al teléfono de contacto".

"El teléfono no lo cogen y vas allí y parece que está desmantelado"

El establecimiento, insiste, "está cerrado, sin personal ni luz ni muebles", destacan. Y José no es el único: "Después de pagar más de 2.000 euros en julio, cuando llega septiembre me dicen que por problemas logísticos no me pueden servir lo que había comprado y después de 15 días de haber reclamado la devolución del dinero aún no la han hecho efectiva. Llamas por teléfono y te dan largas. Son unos estafadores", manifiesta Javier Pérez.

"Nunca recibes el producto"

Numerosos vecinos han dejado constancia, en las reseñas online del comercio, de lo sucedido: "Han cerrado la tienda en Ronda Sur y han dejado sin servir a muchos clientes. Por supuesto, han desaparecido. En los cristales del local y hay pintadas de 'ladrones y estafadores'. La web sigue abierta, no compréis", alerta una mujer, de nombre Piluca.

En la misma línea se expresa Mª Ángeles, al pedir a "posibles compradores" que "no compren nada aquí ni en la web". "Han cerrado la tienda y se han quedado con el dinero que les hemos dado. La última vez que contacte con ellos fue el día 27 y me dieron largas otra vez, voy a comisaria a denunciar".

Otra usuaria, Toñi, asevera que "recogen el dinero y nunca recibes el producto". "El teléfono no lo cogen y vas allí y parece que está desmantelado. Si están cerrando, ¿por qué cogen dinero? En fin, una estafa. Denunciado, por supuesto, en Comisaría".

"Compramos un frigorífico con fecha de entrega el 3 de noviembre, dan largas diciendo que están esperando que el proveedor les sirva. El sábado 25 de noviembre me presenté en la tienda: me comentan que la próxima semana entra el pedido. ¡Sorpresa! Dos días después, está cerrado. Sería interesante poner una denuncia conjunta. ¿Alguien ha hecho algo al respecto?", espeta otro afectado.

Otra mujer se dirige directamente a una trabajadora para decirle: "Te pagué el 100% de un electrodoméstico que, según tú, había que pedir a fábrica y tú sabías que nunca se iba a servir. Vuestros proveedores ya no os servían material, os habéis quedado con el dinero de mucha gente, ladrones".

"Te roban, son unos ladrones, te cobran y no te entregan ni te devuelven el dinero, y le ha cerrado la tienda la Policía, seguro que por estafadores: tenemos que denunciar todos, hay que hacer algo para que está gente pague todo lo que están robando. Sinvergüenzas", sentencia otra mujer.

Este diario también intentó contactar con la tienda, sin éxito.