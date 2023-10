Miembros de la plataforma Cierran Mi Barrio mantuvieron el pasado lunes por la tarde una reunión con el concejal de Hacienda y Contratación, José Francisco Muñoz, de la cual salieron «descontentos», según aseguraron a esta redacción integrantes de este colectivo. El motivo: que no se pueden «revertir» ciertas obras del plan de movilidad, ante las cuales ellos siempre se han mostrado contrarios, indicó el presidente de la Asociación de Comerciantes del Carmen y componente de la plataforma, José Oñate.

Pese a que el actual alcalde popular, José Ballesta, se comprometió en campaña electoral a suspender «de forma inmediata» los proyectos del plan de movilidad que estaban en marcha, lo cierto es que «pocas modificaciones se pueden hacer», admitió Oñate. La razón, consideró, «alguna mala gestión, probablemente del anterior alcalde», el socialista José Antonio Serrano.

Los componentes de Cierran Mi Barrio llegaron a la reunión preguntando «qué se podía revertir, para, en la medida de lo posible, volver a cierta normalidad», ya que actualmente hay «un caos tremendo en la ciudad».

«Y no es por las obras: en muchos sitios las obras ya no están y el caos sí», manifestó Oñate, que insistió en que, gracias al plan que empezó Serrano, «en sitios donde no habían antes retenciones ni caos, ahora hay». «Sin ir más lejos, Ronda Norte», aseveró.

Uno de los puntos que se abordó en el encuentro con el edil Muñoz fue el de la apertura inminente al tráfico de la Alameda de Colón para la incorporación de las Líneas del Tranvibus. La idea: que las líneas que vayan desde Murcia hasta El Palmar y la Facultad de Medicina, y desde Murcia hasta Alcantarilla, tengan sus puntos de origen y destino en la emblemática arteria del Carmen.

Desde Cierran Mi Barrio afirmaron que «inminente» significa que será «en semanas», aunque precisaron que desde el Consistorio capitalino «no quieren decir la fecha exacta, porque puede haber una demora imprevista». «Pero estamos hablando de semanas», reiteró José Oñate, «para que las líneas del Tranvibus lleguen al barrio». «Tienen que licitar la compra de los vehículos de prueba», manifestó, pero aseguró que se lo han prometido. En junio, Ballesta ya adelantó que intentaría modificar las obras del Carmen para que pasase el Tranvibus.

No obstante, Oñate tiene claro que la llegada de este transporte público «no mitigará el caos». «El caos va a seguir existiendo, por mucho que un lumbreras dijeses en su día que se corregiría: yo no lo creo», espetó.

«Llevamos un año de lucha y no está todo perdido, queremos que se hagan más modificaciones», resaltó el presidente de los comerciantes, que recordó que «fuimos a Europa a denunciar los movimientos extraños (del anterior equipo de Gobierno municipal) en los que no se contaba con la ciudadanía».