La Comisión de Hacienda dio ayer luz verde a los expedientes de las cuentas de 2023 y también a la solicitud, tal y como adelantó La Opinión, de un préstamo de legislatura por valor de casi 32 millones de euros para suprimir el remanente negativo de tesorería. Este escenario económico ha llevado a los grupos de la oposición a advertir que será necesario poner en marcha un plan de ajuste y de racionalización del gasto para reconducir la situación.

Tras volver a recriminar que solo les hayan dejado un día hábil antes de la Comisión para analizar el expediente presupuestario, el portavoz socialista, Enrique Lorca, lamenta que se hayan rebajado partidas importantes «como la de Igualdad, la de Servicios Sociales o la de Mayores, o las que perciben las juntas municipales».

Sobre la solicitud del préstamo, Lorca lo considera aceptable y explica que el Ejecutivo socialista ya intentó compensar el remanente con un préstamo, «pero, como estábamos por encima del 75 por ciento del límite de endeudamiento, el Ministerio no nos autorizó la operación, y el año pasado no pudimos hacerlo porque no podíamos devolverlo en un año». En cualquier caso, Enrique Lorca advierte que, si además de ese préstamo «no se impulsan otros ajustes adicionales, es una medida que va a servir para enjugar el remanente de este año, pero no los sucesivos, porque hay una serie de contratos que vienen de muy atrás, con unas cláusulas leoninas, que hipotecan al Ayuntamiento». Entre esos contratos estaría el de limpieza. «Ese contrato tiene una parte que se reajusta con el IPC más un 1,5 por ciento, algo que actualmente supone una gran carga económica», indica Lorca.

Según el PSOE, el verdadero lastre económico se debe al PP. «Su gestión ha propiciado que paguemos más de 26 millones de euros en sentencias», indica en referencia al convenio de la zona norte con Mamusa y al parking del Cuartel de Artillería. «Y hay pendiente otra sentencia de otro convenio de más de 14 millones de euros», advierte el concejal socialista.

Por su parte, el edil de Vox, José Mariano Orenes, lamenta que «las pedanías y los funcionarios hayan tenido que ser los que paguen los platos rotos de la mala gestión, tanto del PP de Ballesta, como del PSOE de Serrano».

Con respecto al préstamo de legislatura, Orenes señala que «el pufo real que tenemos aquí es de 60 millones de euros». Según este concejal, además de los 32 millones de remanente negativo acumulado, «en este 2023 hay un déficit de 37 millones de euros, que vienen provocados por las sentencias de los convenios urbanísticos de Ballesta. Y ese déficit «va a ser muy difícil de resolver, porque ya estamos llegando a nuestro límite de financiación sin tener que pedir autorización al Ministerio de Hacienda». Por todo ello, Orenes asegura que «estamos asistiendo al colapso del Ayuntamiento» y le preocupa «la falta de un plan de ajuste para revertir la situación».