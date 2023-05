Padres, profesores y equipo directivo del colegio San José de Espinardo, en Murcia, no podrán salir en la mañana de este miércoles a las puertas del centro a protestar por las obras del plan de movilidad del Ayuntamiento de Murcia, ya que la Delegación del Gobierno les ha denegado la 'urgencia' de la concentración pese a estar las máquinas trabajando en la misma puerta del colegio.

Así lo han indicado vecinos de esta pedanía murciana, quienes informan de que la Delegación del Gobierno no ha autorizado la concentración del colegio San José esgrimiendo que no se dan las razones de urgencia, "en una resolución cuanto menos sorprendente si tenemos en cuenta que las obras se encuentran ya a las puertas del centro tras el incumplimiento de las promesas de la concejala" de Movilidad Sostenible.

Los afectados indican que a sólo unas horas de la concentración, en la mañana de este miércoles, el colegio ha recibido una visita de la Policía en la que se les comunicaba que no tenían autorización para esta protesta y que no se les iba a permitir ni cortar la carretera ni concentrarse ni siquiera en la acera, exponiéndose a una elevada multa de mantener la misma.

Desde la plataforma Espinardo Colapsado apuntan la diferente actuación que han tenido con ellos hasta este momento, ya que a los vecinos sí se ha permitido concentrarse en la acera cuando no se le ha autorizado a cortar la carretera. "Siendo evidente que concurren los motivos de urgencia, podría pensarse que se busca impedir la imagen de un colegio protestando en la calle ante las consecuencias de un plan de movilidad que aísla el centro y reduce la seguridad en su entorno".

La resolución ha llegado el mismo día de la concentración, "no dejando margen de maniobra alguno, por lo que el centro se ha visto obligado a suspender las concentraciones previstas para hoy y mañana, aplazándolas para la semana que viene", explican.

El director del colegio San José de Espinardo, Daniel García del Pozo, explica a La Opinión que solicitaron permiso la semana pasada para llevar a cabo la protesta "porque tenemos las obras en la puerta y nos la han denegado, no nos dejan ni protestar ni en la acera del colegio", se queja. Aunque confía en que les autoricen la concentración para la próxima semana.

García del Pozo indica que todas las aceras están levantadas y tapadas con las obras, por lo que los padres no pueden estacionar para dejar o recoger a los niños del colegio, "a lo que se une que no hay zonas cerca donde estacionar el vehículo, ni un disuasorio para dejarlo durante ese tiempo". El director del centro no está de acuerdo con el planteamiento que se ha hecho desde el Ayuntamiento de Murcia y afirma que con el plan de movilidad se reduce la acera y la avenida quedará en dirección única de Murcia a Espinardo, "pasando hasta 400 autobuses diarios por la puerta del colegio".