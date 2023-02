La Semana Santa se acerca y ahora mismo el Ayuntamiento no tiene ningún contrato en vigor para la instalación de sillas y tribunas para las procesiones ni para los grandes eventos festivos del municipio, después de que el Ayuntamiento rescindiera el contrato con la anterior adjudicataria por el caos que se generó durante la Semana Santa y las Fiestas de Primavera del año pasado. Hace solo unas semanas, el Consistorio abrió un nuevo proceso para la contratación de este servicio, pero de las dos empresas que se han presentado, una no cumple las condiciones estipuladas, y la otra, aunque sigue en el proceso, "genera dudas" en el Ayuntamiento por su vinculación con la anterior concesionaria que fue vetada. Ante este panorama, el equipo de Gobierno ha decidido abrir un nuevo proceso de licitación por la vía de urgencia que prevé rebajar el canon para atraer a nuevos licitadores.

El alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, compareció hoy ante los medios de comunicación para tratar de explicar lo que está ocurriendo. Serrano admitió que el Gobierno teme que el proceso ordinario de licitación no esté solucionado antes de Semana Santa y por eso "hemos iniciado un nuevo proceso de urgencia con el fin de tener la seguridad de tener resuelto todo el tema de sillas y tribunas para estos eventos festivos". Según el alcalde, estos dos procesos "caminan al mismo tiempo pero de forma diferente, uno nos da la seguridad de cumplir con los plazos (el de urgencia con mejores condiciones económicas para las empresas) y, si sale adelante, decaería el otro".

Además, tal y como informó La Opinión, este proceso ha generado cierta tensión entre los partidos que conforman el Gobierno local, hasta tal punto de que el concejal de Contratación y vicealcalde, Mario Gómez, ha decidido apartarse de este asunto por "no estar de acuerdo" en sacar un nuevo procedimiento de urgencia habiendo un procedimiento ya en curso. En este sentido, la Junta de Gobierno ha revocado las competencias de contratación de manera puntual a Mario Gómez, en favor del concejal socialista Juan Vicente Larrosa, de Empleo, Comercio y Mercados. A pesar de esto, el alcalde ha negado hoy que exista una crisis de gobierno y ha destacado que la Junta de Gobierno ha aprobado por unanimidad sacar el nuevo proceso de contratación. Sobre la posición de Gómez, Serrano aclaró que el nuevo proceso esta avalado legalmente por los servicios jurídicos y por los técnicos de Contratación.

"Mario Gómez dice que no quiere ser partícipe de una ilegalidad", destaca el PP

El Grupo Popular ha asegurado que las dificultades que ha encontrado el equipo de Gobierno de PSOE y Ciudadanos para sacar adelante el contrato de las sillas evidencia "que no sabe afrontar las cuestiones cotidianas con un mínimo de garantía y demuestra que no tiene ningún proyecto que aplicar". Según ha explicado el concejal popular, Eduardo Martínez -Oliva "el primer edil del PSOE quita las competencias a su vicealcalde, mientras el portavoz de Ciudadanos apunta que no quiere ser partícipe de una ilegalidad, una prueba del desorden y la falta de rigor interno de la coalición de izquierdas".

Para los populares, los grandes perjudicados son los vecinos, "que tienen la incertidumbre de si se podrán sentar para ver las procesiones de Semana Santa y los desfiles de las Fiestas de Primavera, después del escándalo y el caos vivido hace un año y con la Cabalgata de Reyes". Según Martínez-Oliva, "el caos con el contrato de las sillas es absoluto. Este gobierno se ha empeñado en hacer extraordinario lo que para cualquier administración es ordinario y generar problemas, en vez de dar solución a los mismos”.

Además, desde el PP apuntan que "decenas de familias todavía no han cobrado las sillas para ver la procesión del Miércoles Santo de 2022, que no pudo salir por la lluvia".