Joaquín Contreras, portavoz de la Plataforma Pro Soterramiento, afirma que, con la llegada del Ave bajo tierra, “nos sentimos de alguna manera realizados”, dado que “una de las primeras pancartas de nuestra plataforma era: No al Ave sin soterramiento".

“Nosotros vamos cubriendo etapas, y a aquel primer lema no le podemos dar la vuelta, no puede ser sí a cualquier Ave soterrado. No somos plataforma ProAve, el Ave se atravesado en nuestro camino", remarca el histórico activista, que rememora que, allá por 1989, "cuando empezamos a discutir el soterramiento con el alcalde José Méndez, no se hablaba de Ave".

Contreras coincide con los vecinos de Santiago El Mayor: el soterramiento es lo importante, el Ave es secundario. No obsante, la plataforma estará presente en el acto institucional en la estación del Carmen. "Acudimos esta tarde porque el Ministerio, el Gobierno central, ha tenido a bien invitarnos", detalla el portavoz, al tiempo que deja claro que "no estamos celebrando la llegada de este Ave".

"Falta modernizar las vías"

"Lo nuestro era el soterramiento, hemos conseguido que el Ave venga soterrado, eso lo hemos resuelto", destaca el vecino, "pero es un Ave que no se ha aprovechado para modernizar las vías regionales".

Y es que el convoy "viene por Alicante y, de ahí, una ‘colita’ para Murcia ciudad. No es el Ave para Murcia Región, no viene por donde tenía que venir: de ser así, esas vías ya estarían arregladas y electrificadas", deja claro.

"Aquí las vías viejas están como están, las inauguró Isabel II en 1862. Y su estado ha costado vidas, y ni siquiera eso ha servido para que alguien dé un golpe en la mesa", lamenta.

Contreras insiste en que "no queremos el cierre de la línea Cartagena-Chinchilla bajo ningún pretexto". Al jefe del Estado, Felipe VI, le gustaría explicarle "que es un tren histórico que inauguró su tatarabuela y gracias a él nos hemos podido descolgar un poco de la dependencia de Alicante".

Este lunes por la tarde "me voy a subir al tren en Elche y tengo un sobre con una documentación para darle a Felipe VI". "Estaremos cuatro de nosotros, a ver si tenemos ocasión de decírselo verbalmente", espera la cara visible del movimiento vecinal.