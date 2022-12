Los colectivos LGTBI y Trans saldrán a la calle este sábado, con una manifestación central en Madrid y actos en otras 16 ciudades, Murcia incluida, para exigir al PSOE que "no limite los derechos humanos de las personas trans ya incluidos en el Proyecto de Ley trans y LGTBI aprobado en Consejo de Ministros". Las concentraciones se realizarán de forma coordinada con la manifestación estatal.

Esta movilización, en todo el estado, ha sido impulsada por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+); Federación Plataforma Trans; Chrysallis, Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans*; Fundación Triángulo; COGAM; No binaries España; KifKif migrantes y refugiados LGTBI, No es Terapia que, entre otras organizaciones, animan a todas las entidades autonómicas y locales que no puedan asistir a la capital a concentrarse en sus respectivos territorios.

Desde dónde sale

La concentración en Murcia tiene como punto de partida la Puerta del Museo Arqueológico en Alfonso X el Sabio, a las 17:00 horas, y se moverá hasta la plaza de Santo Domingo donde se leerá un manifiesto reivindicando la aprobación de la Ley Trans y LGTBI estatal.