Ocho folios ocupa la moción de censura que PSOE, Cs (que aupó a los populares a la alcaldía hace menos de dos años) y Podemos han presentado al filo del medio día para quitar el bastón de mando al popular, José Ballesta, que sobre las dos y media de la tarde conocía de la mano del Secretario del Pleno, Antonio Marín, la documentación entregada por la oposición y el hasta ahora socio de gobierno.

En la moción, a la que ha tenido acceso esta Redacción, los 15 concejales firmantes no ahorran críticas a la gestión de los populares y en unos de los puntos de la misma indican que :"Murcia no puede aguantar un día más un alcalde megalómano y narcisista que, lejos de priorizar para y por sus vecinos, apuesta por su particular Luxor, de su ciudad de Reyes y para Reyes, donde unos pocos privilegiados, con ciertas relaciones familiares y de amistad, son beneficiados en perjuicio de la gran mayoría". Añaden que "Ballesta no es el alcalde que este municipio necesita, más bien la antítesis de este. Necesitamos enfrentarnos al grave problema que estamos viviendo y no como nos propone el señor Ballesta, no con palabras grandilocuentes, fotos, jardines, amiguetes y familiares cercanos en su corte particular".

Los concejales socialistas, de Cs y de Podemos hablan también del Plan de Recuperación aprobado para frenar los efectos de la pandemia en el municipio de Murcia y que, cuatro meses después está sin comenzar a ejecutarse. También reprochan a los populares la gestión que han hecho de las vacunas y que el concejal de Salud se vacunara saltándose la cola y sin asumir sus responsabilidades. Coello dimitió ayer de sus responsabilidad como responsable de Salud, pero no como edil.

El alcalde de Murcia ha estado toda la mañana en la Glorieta reunido con concejales y asesores y ha abandonado al filo de las dos de la tarde su despacho en la Casa Consistorial, que ha abandonado por una salida distinta a la de la habitual donde le esperaban periodistas para recoger reacciones.