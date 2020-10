Denuncian el estado de abandono de las viviendas sociales de Los Ramos

El Grupo Municipal Socialista de Murcia denunció ayer el actual estado de «aislamiento y dejadez» en el que se encuentran las viviendas municipales de Los Ramos, con «el consentimiento del equipo Ballesta que abandona a su suerte a estas familias que necesitan, además de un hogar, una programa de intervención en el que estén involucrados los Servicios Sociales, Empleo y Vivienda», explicó la concejala Carmen Fructuoso, quien opinó que «sólo así lograremos que estos vecinos del municipio salgan de un círculo vicioso y puedan tener una segunda oportunidad para ellos y un futuro para sus hijos».

Fructuoso, junto a la alcaldesa pedánea de Los Ramos, Marina Navarro, visitó por la mañana las viviendas municipales de la pedanía y allí pudo constatar que «es necesario poner en marcha un programa de formación e integración» y añadió que «lo contemplado allí no puede perpertuarse en el tiempo ni formar parte de un municipio que se jacta de ser el séptimo de España».

«Tenemos otros ejemplos de barrios que históricamente se encuentran en una situación de vulnerabilidad y esto no puede ser una seña de identidad», declaró la concejala socialista, quien aseguró que «ya sabemos que para el equipo de Ballesta no es una prioridad las personas en riesgo de exclusión social que viven en el municipio que gobierna, pero debe tomar cartas en el asunto porque se trata de vecinos con problemas reales a los que no se les puede dar la espalda».