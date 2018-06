Davide muestra su optimismo: "¡Podemos volar como ese frisbee con el que juego!"

Davide Morana, el joven italiano que perdió los brazos y las piernas por culpa de una meningitis en Murcia, continúa demostrando en sus redes sociales que es un auténtico ejemplo de superación e ilusión por vivir.



El joven, que ahora reside en Italia para centrarse en su rehabilitación tras conseguir prótesis biónicas gracias a la solidaridad de todos los que han colaborado con su causa, ha compartido un vídeo en el que aparece jugando al fresbee con su hermana.





Una publicación compartida de Davide Morana (@davidebartolomorana) el 21 Jun, 2018 a las 9:42 PDT

, escribía Davide en la publicación para acompañar las imágenes."El reto era llegar a 10 pases con mi hermana -también conocida como 'manos de mantequilla'- ¡pero nos hemos quedado en 8!", bromea.Davide ha aprovechado la publicación paracomo acostumbra a hacer en sus redes sociales."Sabéis, a veces me quedo en mi silla mirando al infinito, y pienso en mi situación. Veo a la gente haciendo cosas cotidianas de la vida: agarrarse a una barandilla, acariciar a un perro, comerse un bocadillo... y luego me veo a mi mismo, y me veo diferente. Porque desde luego,", escribe el joven, que ha recibido el apoyo de miles de personas, entre ellos f amosos como Dani Mateo o Dulceida "Luego me doy cuenta de que no tiene ningún sentido este tipo de pensamiento, quea pesar de las dificultades, que sería casi hipócrita. Ya pasan suficientes cosas malas en este mundo como para encima juzgarnos a nosotros mismos", añade Davide, quien finaliza el mensaje con un mensaje optimista: "Nuestras herramientas más valiosas son nuestra cabeza y corazón.".Así, el joven italiano ha vuelto a hacer gala de una, como viene demostrando en sus últimas publicaciones, en las que además muestra que ya se siente cómodo con sus nuevas piernas