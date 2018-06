Diego Conesa se estrena como delegado en las vías de Santiago El Mayor

Primer día, primer gesto: visitar las vías del ferrocarril y hablar con los vecinos.

El nuevo delegado del Gobierno en la Región, Diego Conesa, ha estrenado el cargo llevando a cabo en la noche de este miércoles una visita a las vías del tren del entorno del Santiago el Mayor, en Murcia. Se trata del primer acto oficial de Diego Conesa como representante del Estado en la Comunidad después de que este martes tomara posesión en el puesto, en sustitución de Francisco Bernabé.

Pasadas las diez de la noche, Conesa se ha reunido con los vecinos en Santiago El Mayor, donde se han vuelto a concentrar este miércoles, tal y como lleva sucediendo desde la noche de La Romería de Murcia (12 de septiembre). El delegado tomó un megáfono y afirmó: "El compromiso del Ministerio de Fomento y del Gobierno de España es garantizar y no paralizar las obras del soterramiento; el compromiso es avanzar y acelerar las dos fases de licitación del soterramiento que hay, para que esas obras las podáis ver lo antes posible".

El delegado también ha expresado que su intención es "mostrar normalidad democrática" y demostrar "una nueva forma de hacer política". Y añadió: "Nuestra postura se plantea mañana en la Asamblea Regional".

Con su postura, Conesa se refiere a la resolución que ha presentado el PSRM-PSOE en la Asamblea Regional, en la que exigen que "en ningún caso el AVE debe llegar en superficie".

Los vecinos se han acercado al delegado para mostrarle sus reclamaciones: "El AVE, que se quede en Beniel" y "El AVE por debajo, no por arriba". El portavoz de la Plataforma ProSoterramiento, Joaquín Contreras, también ha aprovechado para preguntarle. E incluso la conocida como 'Abuela del soterramiento', Ana Jiménez, ha tenido unas palabras con Conesa.

Conesa agregó, dirigiéndose de nuevo al grupo de vecinos: "El delegado tiene que escuchar a la sociedad civil, a los diversos grupos políticos". E insistió: "El compromiso del Gobierno es el de acelerar las dos fases de soterramiento".

Estos vecinos protestan por la llegada del AVE en superficie, reclaman la llegada soterrada de la alta velocidad y claman por la construcción de las vallas que a su juicio "dividen" la ciudad en dos. Los vecinos llevan diez meses saliendo ininterrumpidamente: 282 días seguidos reivindicando cada noche su "que no, que no, que no queremos muro".



Sin dispositivo policial

Conesa había señalado en su discurso de posesión que uno de sus compromisos como delegado será la progresiva retirada del dispositivo policial que se encuentra en las vías del ferrocarril en Murcia, que se colocó para evitar ataques a las obras del AVE.

Sin ir más lejos, esta noche no se encontraba colocado ningún gran dispositivo policial alrededor de las vías: no había rastro de los furgones que han ocupado durante nueve meses el entorno ferroviario. Tan sólo se situaba cerca una patrulla de la Policía Nacional.

Otro de los compromisos manifestados por Diego Conesa es que estará abierto al diálogo. "Se abre una nueva etapa más abierta, dialogante y cercana. Hay que desterrar la crispación y la deslealtad. Queremos escuchar a la Región", defiende Conesa, que es también secretario general del PSRM y candidato socialsita a la Presidencia de la Comunidad.

En el último año, las vías fue el escenario de noches de tensión entre la Policía Nacional y los vecinos. Tanto es así que las relaciones entre la Plataforma ProSoterramiento y el anterior delegado del Gobierno Francisco Bernabé (que estuvo cerca de ocho meses al frente de la Delegación) estuvieron marcadas por los encontronazos. "La Plataforma ProSoterramiento está en manos de los antisistema", llegó a decir Bernabé. El colectivo vecinal pidió entonces su cese "urgente" ante las "múltiples declaraciones públicas de Bernabé".

Por otro lado, este miércoles se ha conocido que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una resolución en la Asamblea Regional en la que da a entender que frenarán la llegada de la Alta Velocidad a la estación del Carmen hasta que se efectúe el soterramiento.

Esta iniciativa ha contado con el rechazo del PP. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Martínez, la ha calificado como "gravísima y tremendamente perjudicial".