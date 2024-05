Comunidad y Ayuntamiento reclaman mayor transparencia a Adif sobre las obras en Lorca

"No nos trasmiten ninguna información, no sabemos nada". Esta era la respuesta del consejero de Fomento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, José Manuel Pancorbo que, junto al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, denunciaba la falta de información a las administraciones local y regional por parte de Adif en relación a las obras del soterramiento. "La opacidad por parte del ministerio es total, lo que sabemos es a través de los empresarios del sector o de la prensa, pero a nivel oficial no nos dicen nada", se quejaba el consejero.

En este sentido, Pancorbo se mostraba especialmente crítico con el ministro de transportes, Óscar Puente: "sabemos que se dedica a hacer vídeos graciosos, o a insultar a presidentes de otras naciones, pero atender a los ciudadanos de España no le gusta". Y es que, según el consejero, no han obtenido respuesta a ninguna de sus solicitudes para mantener reuniones al respecto de las obras que se están ejecutando en toda la Región, algo en lo que el Ayuntamiento ha tenido más suerte, pues en febrero se celebró una reunión entre varios representantes municipales y el director general de Construcción de Adif, Juan Pablo Villanueva.

No obstante el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, se mostraba “totalmente de acuerdo” con las palabras del responsable regional de Fomento. "Hay que planificar muchas cosas, especialmente en cuanto a tráfico, y si la comunicación sigue siendo inexistente, vamos a tener muchos problemas", abundaba. En este sentido, Gil Jódar se mostraba tajante: "no vamos a permitir bajo ningún concepto que conviertan Lorca en un caos por cuestiones de sectarismo político o por lo que sea", sentenciaba.

Asimismo, el primer edil reclamaba explicaciones acerca de la tendencia seguida por la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias de informar al PSOE local en lugar de al equipo de Gobierno. "Espero que den las explicaciones oportunas, cuando se dirigen a alguien lo hacen a un partido que no está gobernando en este municipio, lo cual me parece bastante grave e incluso antidemocrático", abundaba. Además, según el alcalde, en la actualidad hay vecinos en los alrededores de las vías férreas, –que se verán afectados por las obras del soterramiento– que ya han sido notificados al respecto de las futuras limitaciones de uso sin que el Ayuntamiento haya recibido ninguna noticia oficial al respecto por parte de Adif.

Lorca industrial

Estas declaraciones se realizaban durante la inauguración de la segunda edición de las 'Jornadas Técnicas Industriales', una muestra de tecnología industrial y robótica, organizada por la entidad lorquina Soldufer.

Pancorbo y Gil contemplan algunas de las máquinas dispuestas en Ifelor. / L.O.

Máquinas de última tecnología para soldar, robótica colaborativa, equipos de soldadura láser, simuladores de soldadura virtual o mesas de corte, llenan estos días Ifelor, donde también se han desplazado más de 70 marcas líderes del sector. A este respecto, cabe señalar que en esta edición se ha incorporado la I Competición Interregional de Soldadura, donde estudiantes y jóvenes profesionales procedentes de centros de formación de Murcia, Almería, Granada, Jaén, Córdoba, Alicante y Valencia, han puesto en práctica sus habilidades y demostrado su destreza y talento en tres modalidades de soldadura.