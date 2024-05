Los empresarios de Lorca reclaman agilidad a las administraciones para atraer inversiones

La cuadragésimo segunda asamblea anual de la patronal de la comarca del Guadalentín se celebraba este miércoles, quedando patente que los empresarios de la zona necesitan un esfuerzo adicional por parte de las administraciones. Esto es lo que se desprende de las declaraciones tanto de Juan Jódar, líder comarcal, como de José María Albarracín, presidente de CROEM. A la cita acudían numerosos empresarios de Lorca, Águilas y Puerto Lumbreras, así como el presidente del ejecutivo regional, Fernando López Miras, el alcalde de Lorca Fulgencio Gil o la regidora aguileña, Mari Carmen Moreno.

"No tenemos nada que envidiar a ninguna región, ni a nivel nacional ni europeo", señalaba Albarracín, que destacaba la potencia económica de la Región de Murcia a todos los niveles. Una potencia que, según el presidente de la patronal autonómica, se ve lastrada por el absentismo laboral y los retrasos administrativos. Así, Albarracín expresaba su deseo de que la cuarta iteración de la Ley de simplificación administrativa salga adelante cuanto antes, ya que la misma establecerá un plazo máximo de 6 meses para recibir las autorizaciones y permisos necesarios a la hora de poner en marcha una iniciativa empresarial. Del mismo modo, el empresario señalaba que se ha propuesto a la Comunidad Autónoma que las mutuas sean las encargadas de otorgar altas y bajas para agilizar el proceso de obtención de altas y bajas. "No tenemos el dato exacto, pero extrapolando los de otras comunidades, en Murcia podríamos estar hablando que entre 35 y 40.000 trabajadores no han acudido a su puesto en todo el año", aportaba.

Por otro lado Juan Jódar, cabeza de Ceclor, explicaba que, si en 2023 se conseguía la declaración del proyecto de recuperación del casco histórico de Lorca como proyecto de interés regional, 2024 "es el año de que se note". Así, Jódar Bardón recordaba que ya se han desarrollado 2 líneas de financiación para comerciantes y empresarios junto a la Comunidad Autónoma, y se está trabajando en una tercera. "Habiendo proyectos y locales cerrados, no podemos parar de trabajar", apostillaba.

Asimismo, el presidente de la patronal lorquina reclamaba medidas para facilitar la construcción de viviendas en la zona antigua de la Ciudad del Sol. "No se han habilitado los recursos económicos ni humanos necesarios para que avance al ritmo que necesitamos", reseñaba. En este sentido, también reclamaba mayor facilidad a la hora de modificar el Plan General de Ordenación Urbana, puesto que "la lentitud actual es insostenible".

Jódar se dirige a los presentes en la asamblea. / L.O.

A nivel industrial, el líder de Ceclor ponía el foco tanto en los servicios como en las compañías suministradoras de material para el sector primario como tractoras de la actividad económica comarcal. "El tercer polo económico de la Región de Murcia es Lorca, eso es una realidad, pero necesitamos que se ejecuten las inversiones previstas para seguir creciendo", reivindicaba. De este modo, hacía alusión a la 'prometida' autovía Lorca-Caravaca, así como al colector Sur de saneamiento, como inversiones imprescindibles para poder habilitar más suelo industrial.

Horizonte 2032

También atendían a los medios los representantes políticos presentes. Por su parte Mari Carmen Moreno, alcaldesa de Águilas, señalaba la colaboración público-privada como el camino a seguir para el crecimiento de la comarca, reseñando la remodelación del puerto y ampliación del polígono costero en más de 300 hectáreas como mayor ejemplo de ello. En este sentido Fulgencio Gil, primer edil de Lorca, se mostraba de acuerdo con su homóloga aguileña, señalando que "son muchos los proyectos que tenemos por delante". Así, Gil Jódar agradecía el apoyo de Ceclor para consolidar el cambio de modelo que se pretende para la ciudad. "El cambio de modelo de municipio, que abarca tanto al casco urbano como a las pedanías, nos incumbe a todos y vamos a proponer darle forma concreta mediante el establecimiento de un compromiso marco de carácter local, con la vista puesta en el horizonte 2032", señalaba.

Asistentes a la cita de Ceclor. / Daniel Navarro

200 millones y 1.600 empleos más

Por último, el presidente regional, Fernando López Miras, ponía en valor el papel de los empresarios como generadores de riqueza. "Hay que prestigiar y no demonizar la figura de los empresarios, y eso se demuestra con actos como este", señalaba. De esta forma, López Miras recordaba que la Región es líder en creación de empresas: "las perspectivas de crecimiento son muy grandes", indicaba.

En cuanto a Lorca, el presidente del ejecutivo regional señalaba que el objetivo final con la reconstrucción del casco histórico es movilizar 200 millones de euros y crear 1.600 puestos de trabajo. "Vamos a recuperar el patrimonio, el comercio, la vivienda... ya estamos viendo los primeros resultados y en breve llegarán más", finalizaba.