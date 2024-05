Los vecinos de Torrecilla y Campillo reclaman soluciones para los vertidos del Polígono Industrial de Lorca

El calvario del agua para los vecinos de las pedanías lorquinas de Torrecilla y Campillo continúa, pero en este caso, no se trata de la falta de la misma, sino de las consecuencias que esta trae cada vez que cae. En concreto, los vecinos de la zona se quejan de que cuando se producen episodios de precipitaciones es común ver regueros de agua negra saliendo del Polígono Industrial Saprelorca, junto a la rambla de Béjar, algo contra lo que no se ha actuado nunca.

Según Cayetano Méndez, presidente de la Asociación de Vecinos de Torrecilla, el "pequeño" colector con el que cuenta el polígono es insuficiente. "Con pocas precipitaciones se colapsa la red de pluviales, saltando enseguida las tapas y haciendo que el agua corra libre" explicaba, pero la cosa va más allá. En palabras del líder de la organización vecinal, el parque industrial cuenta con unas compuertas que se abren con los episodios de lluvia, vertiendo aguas negras a la zona circundante. "Estas aguas pueden contaminar el acuífero y, siguiendo su curso, llegan a tierras de cultivo, que resultan dañadas por los contaminantes presentes en el agua. Muchos arrendatarios quieren dejar esos cultivos, porque no se fían de que el producto final presente contaminantes", manifestaba.

De hecho, los análisis de dichas aguas encargados por los vecinos demuestran la presencia de Cromo, aunque de momento "no demasiado dañinos para las personas". A este respecto, cabe señalar que los habitantes de la zona han presentado varias denuncian ante el Seprona y la Confederación Hidrográfica del Segura, que resultaban en sanciones económicas para la entidad conservadora de Saprelorca. Así, Méndez reclamaba una depuradora para tratar las aguas contaminadas, y la creación de un canal que derive dichas aguas a la rambla de Béjar. "Es lamentable que una zona industrial de esas dimensiones crezca a coste de unos pocos vecinos", apostillaba Méndez, quien reconocía que los propios empresarios también están interesados en que se traten.

Los representantes vecinales muestran imágenes de sus reclamaciones junto al concejal de la oposición Pedro Sosa. / Daniel Navarro

Al respecto de esta situación, desde hace años se trabaja en la creación del colector sur, para conectar a la red de saneamiento la zona. Dicho colector daría solución a los problemas, derivando las aguas residuales a la depuradora de La Hoya, pero hacen falta cerca de 9 kilómetros de canalizaciones para que sea efectivo. Concretamente, el canal se dividió en tres tramos, habiéndose ejecutado el primero, y estando en ejecución el segundo. Preguntado al respecto de esta situación por LA OPINIÓN el edil responsable de Agua, Ángel Meca, destacaba que hace unos meses se dio "un paso importante para la terminación del colector", ya que el Gobierno regional confirmó que financiaría la obra con 5 millones de euros. "Ahora se está trabajando en obtener los terrenos para poder ejecutar la obra" abundaba.

El AVE también es un problema

Por otro lado, durante la comparecencia también salía a colación el Corredor Mediterráneo porque, según los vecinos, Adif habría eliminado el viaducto proyectado para sortear la rambla de la Torreciila. "Está descartado y no entendemos por qué. Estamos hablando de una zona inundable, declarada de flujo preferente, y precisamente por eso echamos de menos que se tengan en cuenta las aguas", resaltaba Joaquín Giner, presidente de la Asociación de Vecinos de Campillo. En concreto, según Giner, el viaducto se ha cambiado por pasos de agua, "que quedarían taponados por los arrastres, algo que ya ha pasado fácilmente con anterioridad. Los cálculos se hacen pensando que bajará agua limpia sin tener en cuenta los arrastres".

Paso de agua, como los proyectados, taponado por arrastres. / Vecinos de Campillo

Y todo esto entronca con un problema de base, la falta de infraestructuras para reducir el riesgo de inundaciones en la zona. Según entienden los vecinos, el caos burocrático y la falta de coordinación entre las administraciones estatales, autonómicas y locales ha provocado distintos retrasos en el inicio de las obras que, según los expertos podrían evitar una nueva tragedia como la vivida en 2012. "12 años después, no tenemos soluciones y no se ha hecho ninguna de las obras prometidas. Lamentamos que no se tenga en cuenta como el agua nos provoca daños y vemos peligrar los cultivos, casas y nuestras propias vidas", manifestaba hace unas semanas José María García, portavoz de Pailor, la Plataforma de Afectados por la Inundación de Lorca. En este sentido, cabe recordar que los vecinos reclaman la construcción de tres presas de laminación en las ramblas de Béjar, Torrecilla y Nogalte, así como un canal de unión entre la rambla de Biznaga y Nogalte para facilitar el desagüe de la zona más baja del Valle del Guadalentín.