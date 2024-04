El solar de la antigua comisaría de Policía Nacional de Lorca podría ser utilizado para construir vivienda pública

Desde 2019, la Plaza de San Vicente de Lorca se encuentra huérfana, con un hueco vacante donde antes se ubicaba la Comisaría de Policía Nacional del municipio. Tras la demolición de la sede policial, construida a mediados de los años 50, la idea era llevar a cabo la construcción de un edificio polivalente, donde se ubicaría la sede de la empresa mixta Aguas de Lorca, así como otros servicios municipales. Esta idea se ha descartado por completo.

Según conocía esta Redacción, en la actualidad se barajan otras opciones para la reedificación del solar. Preguntado al respecto el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, señalaba al aumento de los costes de construcción como principal motivo para el cambio de rumbo en lo que al futuro del terreno se refiere. "Hubo una oportunidad de oro en el año 2019 que se dejó pasar. Durante mi primer mandato se quedó definido y aprobado en el consejo de administración de Aguas de Lorca un proyecto que suponía la promoción pública de esa parcela, para poder habilitar allí diversas dependencias municipales además de las oficinas de la empresa, como la Universidad Popular. No obstante, el anterior equipo de Gobierno desechó la idea de manera radical", explicaba.

Asimismo, según el regidor, ahora es imposible retomar el proyecto, ya que la situación económica de la empresa gestora del servicio de agua potable del municipio es muy distinta. “Lo hemos valorado, pero ya no es posible acometerlo, sobre todo por el aumento de los costes que se ha experimentado en los últimos años”.

Interior del solar, en la actualidad. / Daniel Navarro

"No se va a quedar abandonado"

No obstante, a pesar de haber desechado la idea primigenia, en el Consistorio valoran otras opciones. "Tendremos que buscar un proyecto alternativo. No osbtante, sí que quiero anticipar que no se va a quedar abandonado. La idea es reedificarlo, pero de momento no hay nada definido", reseñaba el alcalde de Lorca. Preguntado acerca de la posibilidad de iniciar una promoción de vivienda pública en ese suelo, de forma similar a la que se llevará a cabo en la casa de propiedad municipal de la calle Selgas, Gil Jódar reconocía que se tenía muy en cuenta.

“Hay una opción que estamos valorando, que es llevar a cabo la construcción de vivienda pública”, afirmaba. En este sentido, el primer edil relacionaba el proyecto a la ampliación y modificación del acceso al parking de la plaza de San Vicente. "Las rasantes de acceso al parking deben ser mejoradas. Las rampas de entrada y salida al aparcamiento invaden la calle Lope Gisbert y todos los lorquinos coincidimos que es una obra que en su momento no se ejecutó bien", sentenciaba.

Otros proyectos

Consultado acerca del estado de otros proyectos, también en el casco histórico, Fulgencio Gil se mostraba tajante: "el proceso de reconstrucción del casco histórico ha comenzado y no puede tener ningún tipo de interrupción, estamos trabajando incansablemente en él". Por un lado, actualizaba el estado del proyecto de rehabilitación del antiguo edifico de la Cámara Agraria y su posterior conversión en sede del Gobierno regional. "El proceso de adjudicación de las obras se encuentra muy avanzado. Según me ha transmitido nuestro presidente, el inicio de las obras es inminente", afirmaba.

Mientras que en el caso del Casino Artístico Literario, el proceso no avanza de la misma manera. "Tras la primera fase de recuperación, se están buscando fondos para su restauración. Se han mantenido varias reuniones con la consejera de Cultura, Carmen Conesa, para que, yendo de la mano de la asociación propietaria del edificio, se pueda poner en funcionamiento. Espero que en los próximos meses se quede resuelto el tema", terminaba.