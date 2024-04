El Ayuntamiento de Lorca presenta el proyecto de reconstrucción del inmueble municipal de la calle Selgas

La reconstrucción del Casco Histórico de Lorca sigue avanzando con paso firme. En el día de hoy se presentaba el proyecto aprobado por el consejo de administración de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, Suvilor, para la reconstrucción de un inmueble de titularidad municipal situado en la calle Selgas, frente al Archivo Municipal y el futuro Palacio de Justicia.

El proyecto de reconstrucción era presentado por el propio alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, que explicaba que se respetarán todos los elementos característicos de las fachadas y del interior de la casa. “Se trata de un edificio del primer tercio del siglo XIX. Una edificación catalogada dentro del Plan Especial de Protección con grado 3, debido principalmente al interés por la morfología tradicional de su fachada, destacando la columna en esquina y el escudo de finales del siglo XVI", explicaba Gil Jódar.

Gil Jódar detalla las características del proyecto junto a la edil de Urbanismo. / Daniel Navarro

En este sentido, el primer edil abundaba en que el edificio "cuenta con una estructura que se encuentra en estado de ruina técnica y económica y cubierta inexistente. Nuestros objetivos con su reconstrucción son varios. Por un lado, poner en valor un inmueble en ruinas, pero también ofrecer viviendas a jóvenes y personas con movilidad reducida. Y, dar ejemplo, al ser la primera vivienda que se recuperará dentro del Plan Resurgir de la vieja ciudad”.

Con un coste de 740.000 euros, las obras permitirán la creación de 5 viviendas y un local-oficina que se destinarán a alquiler Joven. Además, también destaca la incorporación al diseño de medidas para garantizar la accesibilidad del edificio, así como de todos los avances actuales en materia de ahorro y eficiencia energética. "La licencia de obras se está tramitando, por lo que en breves fechas se concederá el visto bueno al inicio de las obras y podrá comenzar la reconstrucción del inmueble municipal", precisaba el regidor.

Gil Jódar y Hernández contemplan la fachada junto al arquitecto autor del proyecto. / Daniel Navarro

Asimismo, Gil Jódar, anunciaba que nuevos proyectos, de carácter privado, se anunciarán en los próximos días. “Hay iniciativas en marcha en la calle Álamo, Selgas, Leonés, Pío XII… Es una realidad que ha comenzado la recuperación del casco histórico. En breve daremos a conocer otras iniciativas tendentes a dotar de vida sus calles, a embellecerlas, porque no solo trabajamos desde el punto de vista urbanístico”. Por último, el alcalde señalaba que el Ayuntamiento se encuentra negociando en estos momentos con varios propietarios de la zona para adquirir solares en los que ejecutar proyectos similares.

Críticas de la oposición

Tras el anuncio de Fulgencio Gil, José Luis Ruiz, edil del PSOE, comparecía ante los medios para recordar que el proyecto anunciado se ejecutará en parte gracias al 'Plan de Vivienda Lorca', negociado por el anterior equipo de Gobierno, dotado con tres millones de euros y que ingresaron en el Ayuntamiento de Lorca en diciembre de 2021.

Por otro lado, Ruiz Guillén explicaba que la aprobación del proyecto se produjo el pasado trece de diciembre, con los votos a favor del Partido Popular, y la abstención de Vox y el Partido Socialista, no este jueves. "Nosotros nos abstuvimos por el elevado coste que tenía la promoción de estas viviendas y por supuesto. Siempre estaremos vigilantes de que no suponga un menoscabo para las arcas municipales. A pesar de la financiación que tenemos tanto del Ministerio, que obtuvo el anterior equipo de gobierno, como de los fondos Next Generation", finalizaba.