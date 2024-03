Los afectados por la línea de alta tensión Hinojar-Águilas protestan frente al Ayuntamiento de Lorca

La Plaza de España de Lorca era el escenario de una nueva acción reivindicativa de los afectados por la línea de Alta Tensión que Iberdrola tiene previsto construir entre Hinojar y Águilas. Una vez más, la mayoría de los presentes se desplazaba desde la pedanía de Aguaderas, la más afectada, para reclamar la modificación del trazado de la línea de 132 Kw.

"De momento, el proyecto se encuentra en fase de evaluación ambiental y todavía no ha sido declarado de utilidad pública. De aquí tiene que pasar a Industria para recibir la catalogación de 'utilidad pública' y posteriormente ser autorizado por el Ayuntamiento. La decisión de esta línea está en manos del alcalde, Fulgencio Gil", señalaba Sabine Rettinghaus, portavoz de la plataforma.

En total, cerca de 40 viviendas están afectadas por este proyecto. Así las cosas, cabe recordar que en 2022 los afectados presentaron casi 4.000 alegaciones y todavía no han obtenido respuesta. Además, cabe destacar que este jueves el Ayuntamiento y los vecinos tenían previsto reunirse con la compañía eléctrica, pero han cancelado la reunión a última hora como consecuencia de la concentración.

Unidad política en favor de los vecinos

A la concentración acudían representantes tanto del equipo de Gobierno como de la oposición. "La solución a la línea de alta tensión Hinojar-Aguaderas es el soterramiento integral. Total, y completo, para que no haya la más mínima afección a ninguna de las viviendas. Esa va a ser la posición del Ayuntamiento de Lorca y de los vecinos. Y ahí nos vamos a plantar. Es viable técnica y económicamente. No se puede escatimar en recursos para lograr que no afecte a viviendas y familias", señalaba al respecto Fulgencio Gil.