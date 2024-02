Nace el movimiento ‘Marea blanca Calasparra’, que pide una mejora en el servicio de urgencias

Harta de largas y de precariedad en el servicio de urgencias del municipio de Calasparra, nace el movimiento ‘Marea blanca Calasparra’, que pide una mejora en la sanidad pública del municipio, especialmente en el servicio de urgencias. El movimiento pide una reivindicación histórica como es la ampliación del personal sanitario en el servicio de urgencias y la apertura de un SUAP. Actualmente, únicamente hay un equipo de urgencias y cuando tiene que hacer una salida, cierran el centro de salud.

Actualmente hay un equipo de urgencias y cuando tiene que hacer una salida, cierran el centro de salud

Antonio José Merino explica que «se trata de un grupo de ciudadanos de Calasparra, que estamos viendo como la administración regional hace caso omiso a las peticiones que ha hecho el ayuntamiento», subrayando que también se realizaron a través de «los grupos municipales que conforman la corporación». Merino recordaba que se trata de «la petición de todo un pueblo», destacando que «únicamente contamos para las urgencias con un médico y un enfermero, quedando vacío el centro de salud en caso de una salida».

Recogida de firmas / La Opinión

El objetivo es recoger 3.000 firmas para solicitar la dotación de más recursos. El movimiento no descarta movilizaciones en el caso de que la consejería no atienda sus necesidades.

El movimiento no descarta movilizaciones en el caso de que la consejería no atienda sus necesidades

Irene Álvarez, integrante de la plataforma denuncia que se han vivido situación «muy dramática». La plataforma está luchando por un segundo turno de urgencias y la creación de un Servicio de Urgencias de Atención Primaria, «nosotros somos el municipio que más alejado está de nuestro hospital de referencia, que en este caso es el Hospital Comarcal del Noroeste».

Me dicen que es competencia del 112, pero no es competencia del 112, es competencia de la sanidad murciana Irene Álvarez — Miembro de la plataforma

Álvarez recordó que ha puesto varias reclamaciones que ha mandado tanto al hospital de referencia, como a la consejería, «nunca me pasan de Caravaca -explica añadiendo que- me dicen que es competencia del 112, pero no es competencia del 112, es competencia de la sanidad murciana», en este sentido recuerda que «hay que poner más medios, hay mucha gente que se pone en enferma y no se puede jugar con la vida de las personas, dependiendo de que haya llegado primero al centro de Salud o haya llamado primero para que los profesionales salgan y atiendan la urgencia».

Reunión en el Área

Reunión con la gerente del Área IV / La Opinión

La alcaldesa de Calasparra, Teresa García, junto a la concejala responsable del área de Salud, María Eulalia García, se reunieron con la gerente del Área IV del Noroeste, Mercedes Barba Pérez, la coordinadora del Centro de Salud, Inmaculada Martínez y la enfermera del mismo, María Remedios Navarro.

En dicha reunión, el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento puso de manifiesto nuevamente la imperiosa necesidad que existe en nuestro municipio relativo a la ampliación del personal sanitario en el servicio de Urgencias del Centro de Salud. Con el objetivo de cubrir todas las urgencias que se puedan presentar y que los pacientes sean atendidos, el Ayuntamiento planteó, una vez más, varias opciones:

La ampliación del personal sanitario en el servicio de urgencias

Ampliar el servicio con un sanitario más o un servicio de asistencia diurna

El Ayuntamiento trasladó las numerosas quejas vecinales existentes y que acuden al ayuntamiento para que así les hagamos llegar sus peticiones a donde corresponde. Desde la Gerencia del Área IV y la coordinación del Centro de Salud estudiarán las propuestas y elevarán al órgano correspondiente que es la consejería de Salud de la Comunidad Autónoma.

Desde la Gerencia del Área IV, Mercedes Barba, trasladó a la alcaldesa sus reivindicaciones a nivel comarcal como la ampliación de la UME. Además, desde el Ayuntamiento junto con el tejido asociativo de la localidad y el centro de salud se han iniciado los trámites para realizar cursos, charlas formativas sociosanitarias y campañas como la que se pondrá en marcha próximamente con el tema de la “Obesidad infantil”.

También recuerda que han puesto muchas reclamaciones que por el momento no han sido atendidas.