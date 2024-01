8 meses lleva viviendo una familia del lorquino barrio de San Pedro en una cochera contigua a su vivienda, que debían abandonar debido a los graves daños sufridos, según los ocupantes, a raíz de las obras de construcción del vial de los Barrios Altos. Pedro Sosa, edil de la coalición conformada por Izquierda Unida, Podemos y Alianza Verde, se desplazaba a la zona para hacerse eco de las reivindicaciones de los vecinos, y achacaba estos sucesos a la falta de un estudio geotécnico previo a la ejecución de las obras.

Aunque las causas de los daños en las casas aún no han sido aclaradas oficialmente, las familias afectadas no dudan en señalar que los daños los han provocado las obras, en las que el uso de maquinaria pesada provocaba "pequeños terremotos". De hecho, muchas de las casas de la zona presentan daños tanto en las fachadas, donde se pueden apreciar separaciones entre los inmuebles de hasta 10 centímetros, como en el interior. El caso más grave es el de Francisco Martínez y su familia, que debían abandonar su vivienda y trasladarse, hace ocho meses, a una cochera anexa, donde dos familias compuestas por cuatro adultos y dos menores en total viven sin ningún tipo de intimidad y sin servicio de agua potable.

En este sentido Martínez, cabeza de la familia desplazada, relataba que desde hace 8 meses está intentando contactar con el Ayuntamiento y el alcalde, sin obtener respuesta alguna. "Teníamos que salir de casa todos los días porque las vibraciones eran insoportables, parecía un terremoto, hasta que los daños no nos dejaron continuar viviendo en nuestra casa. Estamos sin calefacción y sin aire acondicionado, en unas condiciones pésimas y sin intimidad", indicaba Martínez, que tras tantos meses si soluciones no descartaba ninguna opción: "si seguimos así me encerraré en el Ayuntamiento, 'la casa del pueblo', a ver si así nos dan una solución". Asimismo, el dueño de la casa en estado de ruina señalaba que el Consistorio le había ofrecido hacerse cargo de la mitad del presupuesto de las obras de reparación: “yo no he roto mi casa, no tengo por qué pagar nada”, insistía.

Por otra parte, María del Carmen Martínez, otra de las vecinas de la calle, relataba que su casa "se ha rajado entera, mi chochera se cae a pedazos y sale agua que no sabemos de dónde viene". Durante las obras, contaba, la maquinaria pesada hacía temblar toda la calle. Según indicaba Martínez, el ayuntamiento ni siquiera se ha puesto en contacto con ella. "No se para qué han hecho la carretera, no pasa nadie por ella", finalizaba esta vecina del barrio de San Pedro.

Asimismo Julio Soler, vicepresidente de la asociación de vecinos del barrio, indicaba que hace unos meses los ediles de Vox se interesaron por el tema, pero que desde su entrada en el Gobierno local ya no contestan a los vecinos. "Pagamos impuestos, cumplimos nuestras obligaciones, pero no tenemos servicios ningunos, ni siquiera pasan los barrenderos por aquí", denunciaba Soler, que reclamaba al Consistorio un mayor interés por la zona.

El Ayuntamiento busca casa para los desplazados

Preguntada al respecto de esta situación Rosa Medina, concejala de Desarrollo Local, indicaba que desde el Gobierno municipal se ha buscado de forma continua una 'solución habitacional' para la familia desplazada: "estamos dispuestos a alquilar una casa para esa familia, pero no hay ninguna disponible", indicaba. A este respecto la edil destacaba que "hubo una solución al principio que se rechazó por parte de los afectados". "Evidentemente, esta situación no es cómoda para nadie y desde el Ayuntamiento estaremos siempre al lado de los vecinos. Se ha contratado un técnico externo para valorar la situación de todas las casas, y con esos informes se reabrirán los casos con las compañías de seguros para seguir el proceso pertinente", explicaba Medina al respecto del desarrollo de la situación.

En cuanto a la relación de la construcción del vial con los daños en las cerca de 20 viviendas afectadas, Medina señalaba que aún no ha terminado la redacción de los informes, por lo que de momento no se puede establecer la causa de las mismas. En cuanto a los vecinos afectados por las obras del Tramo III de la Ronda Central, el mismo técnico externo comenzará a visitar en breve las más de 40 casas con daños. "Se está examinando todo, vamos a esperar a que estén los informes municipales y de los seguros para estudiarlo todo y fijar las indemnizaciones oportunas", finalizaba la edil de Desarrollo Local.

Cerca de 4 millones de inversión

Por último cabe recordar que el vial de los barrios altos, inaugurado el pasado mes de noviembre, supuso una inversión por parte de la Comunidad Autónoma de 3,27 millones de euros, a los que hay que sumar la financiación municipal de 623.000 euros para hacer frente a las expropiaciones necesarias, que afectaban a 26 parcelas. En concreto la carretera cuenta con un carril de circulación en ambos sentidos, aceras, iluminación y barandas, y se aprovechó la obra para dotar a la zona de nuevas infraestructuras para el reparto de agua potable o de suministro eléctrico.