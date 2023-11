En la mañana de hoy tenía lugar un encuentro entre Fulgencio Gil, alcalde de Lorca, y varios representantes de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) del municipio.

Durante la reunión, a la que también acudía el concejal de Agricultura y Ganadería, se realizaba un análisis de la situación actual del sector primario en el municipio. La concesión de licencias de aperturas de explotaciones ganaderas era una de las principales preocupaciones que transmitían desde COAG al primer edil, que se comprometía a “buscar alternativas y acciones que se puedan poner en marcha desde el Ayuntamiento para ayudar a un sector que representa el 60% de la economía del municipio”. "No se entendería Lorca sin el sector primario", afirmaba Gil Jódar.

Del mismo modo, el regidor informaba de los últimos avances del Ayuntamiento en materia de infraestructuras, concretamente acerca del arreglo de varios caminos rurales, para los que en los presupuestos de 2024 se incluirá una partida "importante", utilizándose además "todos los mecanismos necesarios", sean del Gobierno Regional o de otras fuentes de financiación para su puesta en marcha.

También se trataban posibles soluciones a los desechos generados por las podas, y se informaba de las últimas novedades en materia de seguridad que la Policía Local está implementando en pedanías, especialmente para la protección de los cultivos, así como los avances en materia de ayudas y subvenciones a las que pueden acceder los productores.

En concreto, Gil Jódar expresaba que el dispositivo especial de protección de cultivos puesto en marcha a lo largo del verano pasado “ha sido todo un éxito”, y anunciaba que se mantendrá a lo largo del año con el objetivo de proteger “una de las mayores riquezas de Lorca”.

Por su parte Plácido Pérez-Chuecos, presidente de COAG Lorca, coincidía con el alcalde en su valoración del dispositivo especial de protección de los cultivos, mostrándose satisfecho con la continuidad del mismo. Del mismo modo, reclamaba el arreglo “de urgencia” del camino de Villlaespesa.

En cuanto a la situación actual de las producciones agrícolas, el líder de COAG indicaba que en la actualidad se están plantando variedades más resistentes al calor, por lo que las altas temperaturas no están afectando a las plantaciones. “El año pasado dieron buenos resultados, por lo ante las previsiones que teníamos, la mayoría de los productores decidió volver a plantarlas y están dando buenos resultados. Si hubiera sido un invierno normal, hubieran fracasado, pero estamos tirando de genética para plantar nuevas variedades de lechuga, brócoli… No podemos fallar”, expresaba Pérez-Chuecos, que aludía a los grandes compromisos de los productores con empresas de todo el mundo. “Tenemos que ofrecer garantías de que, a no ser que venga granizo, las cosechas saldrán, llevamos 40 años ampliando nuestro mercado y queremos seguir así”.

En cuanto a los problemas del suministro de agua, 10 días interrumpido por una avería en la desaladora de Águilas, Pérez-Chuecos resaltaba que "ya se ha alcanzado la normalidad", a pesar de que estos últimos días se había parado de plantar "para salvar lo que ya había plantado". En cuanto a las plantaciones de secano de la zona del norte de Lorca, debido a los bajos precios de los últimos tiempos y a las pocas precipitaciones, el presidente de COAG afirmaba que "lamentablemente, se están arrancando árboles, puesto que no es sostenible".