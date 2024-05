'Piropo' se hace con la victoria en la subida a la Basílica de Caravaca

La Peña Retorno se alzaba con el primer puesto de la Carrera de los Caballos del Vino, parando el crono en 8,310. El protagonista del día fue ‘Piropo, propiedad de José Carreño. Este cruzado de Alazán y careto con once años de edad ha conseguido estar entre los primeros puestos de los caballos más veloces. Y su Peña que se alzaba con la victoria en 2017, repetía de nuevo en este Año Jubilar 2024.

Una tarde de vértigo para las peñas optan a conseguir el primer puesto de carrera. La peña Luminoso fue en primer lugar, durante prácticamente toda la carrera, hasta que llegó, con el número 48, otro caballo mítico de la carrera, Ansemil, que tiene el récord histórico de carrera y que en esta ocasión firmó un tiempo de 8,340, pero en los Caballos del Vino no hay nada escrito hasta que terminé el concurso. Retorno, con el número 56, fue el último caballo en correr la cuesta consiguiendo el mejor tiempo de este 2024 y desatando la alegría de todos sus componentes. Finalmente, en segundo lugar, quedó Artesano y el tercer puesto fu para la Peña Luminoso, seguida Ambicioso, Júpiter y Soberano.

Por otro lado, en el concurso de Enjaezamiento la victoria fue para la Peña Al-bino. Se trata de una peña que en los últimos años ha ido buscando el ansiado trofeo en este Año Jubilar lo ha conseguido, con un diseño de Francisco Rivero que iba combinando con oro en la parte trasera a plata en la delantera, incluyendo una transición en la seda, degradando de violeta a malva.

El segundo puesto fue para la Peña Júpiter, que firmó un resultado histórico, y que se consolida como otra de las peñas que han ido ascendiendo puestos, y en tercer lugar quedó la Peña Universo. En esta edición 2024, descienden al segundo bloque: Azahara y Ambicioso, mientras que el próximo año estarán en la máxima categoría Espartaco y Mel-azules. Descienden al tercer bloque: Bavieka y Mayrena y ascienden al segundo: Cabecico y Soberano. Por último, desciendo al último bloque Campanazo y Chirinos, mientras que ascienden al tercero: Flecha Roja y Santa Cruz.

Desde primera hora la ciudad se convertía en un trasiego de ir y venir, era el momento más esperado por todos los caravaqueños, la mañana mágica del dos de mayo. Antes del amanecer las peñas, en un momento de intimidad, se afanaban para que todo estuviera perfecto y los caballos enjaezados brillarán con luz propia.

La jornada comenzó con la misa de aparición en el Templete, posteriormente un río humano de colorido enfiló la cuesta de La Simona, recorriendo el casco antiguo de la ciudad, hasta desembocar en la plaza del Arco, que se convirtió en un hervidero de foráneos en busca del festejo declarado Bien Cultural Inmaterial por la Unesco.

El caballo 'Piropo', ganador de la carrera de los Caballos del Vino 2024 / Enrique Soler

Bandeja de flores

Otro de los momentos de mayor emoción de la jornada fue la bandera de flores, uno de los rituales que se celebrarán a lo largo de estos días de fiestas. Una bandeja que realizan las madres Claras y que este año su recogida fue privada, ya que la congregación se encontraba velando a una hermana, que había fallecido la noche anterior. Desde su clausura montaron la bandeja de flores que este año fue rosa ramificada en tonos rosas y blancos con Minicala, una orquidía cymbidium, Hypericum y Paniculata en dorado. Se bandeja la recogió el Hermano Mayor de la Cofradía, Luis Melgarejo, desde el antiguo convento de San José, portándola por toda la calle Mayor, hasta llegar a la primera cuesta que da acceso a la Basílica, allí se la pasó al alcalde de la Ciudad, José Francisco García, fundiéndose ambos representantes en un cariñoso abrazo. El alcalde la llevó hasta la Basílica, y allí la puso a los pies de la Vera Cruz. En su plegaria, el regidor pidió «por los hijos de Caravaca, sobre todo por aquellos que no pueden estar hoy aquí o porque se han marchado, también por aquellos que por su estado físico no pueden estar hoy con nosotros». García destacó la gran cantidad de peregrinos que «han llegado en busca de tú refugio, protégeles y dales luz en su camino». Por último, pidió por «esos países que no tienen la suerte de vivir en paz».

Durante la jornada, estuvieron presentes en la Ciudad Santa del Noroeste murciano el presidente del Gobierno Regional, Fernando López Miras, así como la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, y la delegada del Gobierno en la Región de Murcia, Mariola Guevara. También estuvo presente la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, María González Veracruz.

La jornada finalizó con el primero de los simulacros de batalla, que este año trajo varias novedades como el estreno de un toque de guerra, compuesto por José Eduardo Guillén, posteriormente la Cruz cruzó el umbral de la Basílica y arropada por Cristianos y Moros tomó rumbo a la iglesia mayor de El Salvador, donde pernoctó en su primer día en el centro de la ciudad.

Previa del día 3

Este viernes se celebra el día de la Vera Cruz y la jornada en la Ciudad Santa comenzará a las 11 de la mañana con la misa Pontifical en la iglesia de El Salvador, que estará presidida por el obispo de la Diócesis, José Manuel Lorca Planes. Posteriormente los niños tomarán la Gran Vía con el desfile infantil de Cristianos y Moros.

Ya por la tarde, a las 5, dará comienzo la procesión del Baño hasta el baldaquino que corona la Glorieta caravaqueña. Allí se darán cita el Sultán Moro y el Rey Cristiano en el parlamento, y posteriormente tendrá lugar el rito más antiguo de los que se celebran en la Semana Gran de Caravaca, la bendición de las aguas.