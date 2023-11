Rosa Medina, Secretaria General del Partido Popular lorquino y José Martínez, viceportavoz de Vox Lorca, comparecían esta mañana para anunciar la próxima convocatoria de un Peno Extraordinario "en defensa de la Democracia, la Constitución y el Estado de Derecho y en contra de las concesiones al Independentismo". El pleno tendrá lugar el próximo martes 21 de noviembre.

Durante la comparecencia, Medina declaraba que "ningún representante público debería anteponer su interés personal a la defensa de la libertad e igualdad de todos los españoles", y calificaba la situación generada por el pacto entre el PSOE y Junts como una "humillación de nuestro Estado de derecho". En este sentido, los dos ediles mostraban su coincidencia con las manifestaciones realizadas por diversas instituciones, donde destacan las emitidas por el Consejo General del Poder Judicial. “Hay que defender a nuestros jueces”, indicaba Medina, que destacaba la ley de amnistía como "una inferencia total en el poder judicial".

Asimismo, la portavoz popular mostraba su malestar por la "rotura el equilibrio presupuestario y la igualdad entre todos los territorios" que podría provocar el acuerdo. En este sentido aludía a Ley de Comunidades Autónomas, donde se expresa que "no puede haber ninguna medida que conlleve beneficios económicos o sociales de un territorio frente a otro".

Por su parte, Martínez hacía públicos los catorce acuerdos que se llevarán al pleno extraordinario. Entre ellos destacan el rechazo a la adopción de acuerdos que determinen la aprobación de proyectos de Ley de Amnistía contrarios a lo establecido y contemplado en la Constitución Española de 1978; el apoyo la decisión del Gobierno de la Región de Murcia de recurrir la Ley de Amnistía ante el Tribunal Constitucional; y el respaldo a la expresión popular de los ciudadanos españoles trasladada de forma pacífica, reivindicativa y ejemplar en el ejercicio de sus legítimas libertades, refrendando el apoyo al derecho de manifestación aplicada en este particular a mostrar su rechazo a decisiones políticas con las que no están de acuerdo. "Esto no es una mera declaración institucional", finalizaba el edil de Vox.

Preguntados acerca del posible pacto para el gobierno del municipio de Lorca entre las dos formaciones, los dos representantes políticos han coincidido en que "no era momento de hablar de eso habiendo cuestiones más importantes sobre la mesa".

El PP convoca una manifestación mañana

Hace unos días el Partido Popular lorquino lanzaba una convocatoria para una concentración ciudadana en el casco urbano contra la amnistía. En concreto, la manifestación tendrá lugar mañana martes 14 de noviembre en la plaza de Calderón a partir de las 20 horas. El presidente de los populares locales, Fulgencio Gil Jódar, animaba a acudir a "todos los ciudadanos, independientemente de filiaciones políticas, así como todos los colectivos, asociaciones y partidos políticos" a esta concentración para "defender el principio de igualdad entre todos los ciudadanos".