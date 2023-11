En la mañana de hoy José Martínez, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Lorca, comparecía ante los medios de comunicación para lanzar un ultimátum al equipo de Gobierno liderado por Fulgencio Gil. Según ha indicado Martínez, desde su grupo político van a solicitar una reunión la semana que viene con el Partido Popular "en la que se tiene que llegar a un acuerdo". En este sentido el edil de la formación presidida por Santiago Abascal, indicaba que el acuerdo "es necesario y será beneficioso" para el municipio de Lorca, pidiendo al alcalde de Lorca que mostrase la valentía necesaria "para aceptar la entrada de VOX en el gobierno local en igualdad de condiciones" y hacer cumplir así "los deseos de los votantes".

En concreto, estas declaraciones venían motivadas por una comparecencia de Gil Jódar el pasado 30 de octubre en las que consideraba las concejalías de Cultura, Comercio, Pedanías, Mayor o Industria como “menores”, siendo precisamente algunas de ellas las que reclama Vox. "Declarar Pedanías como una concejalía menor cuando en ellas vive casi el 40% de la población, da muestras de falta de sensibilidad y compromiso hacia ellas, por parte del Partido Popular", señalaba Martínez, que también acusaba al alcalde de Lorca de "preferir que sea la izquierda" quien gestione y "se adueñe" de Cultura. "Para nosotros es importante dar la batalla cultural en todos los ámbitos, porque la cultura es mucho más que organizar conciertos y festivales" sentenciaba el Concejal.

Martínez terminaba señalando que "todas las Concejalías son importantes para la buena gestión del municipio" expresando que "lo que hace que una Concejalía sea más o menos relevante es su presupuesto y las ideas y capacidades de quien la gestione, nada más".

Según fuentes de Vox Lorca, para alcanzar un acuerdo entre las dos formaciones Carmen Menduiña, la líder local, tendría que ser designada como primera teniente de alcalde y sus cuatro concejales tendrían que entrar en el equipo de Gobierno con diferentes competencias.

Por su parte, Fulgencio Gil se ha mostrado sorprendido ante este ultimátum, indicando que desde el Partido Popular "teníamos previsto reunirnos con ellos después de unas semanas intensas en las que han pasado muchas cosas en nuestro municipio". "Nos reuniremos con ellos la semana que viene, y veremos qué resulta de la reunión", expresaba el primer edil de Lorca.

Además, se mostraba crítico con la comparecencia de José Martínez ante los medios: "respeto las manifestaciones públicas ante los medios de comunicación, pero lo importante es lo que se hable y se discuta en una mesa de negociación". En cuanto al plazo de tiempo establecido por Vox, Gil Jódar señalaba que alcanzar el acuerdo "también dependerá de ellos, en una negociación ceden ambas partes".

En cuanto al contenido de la reunión, el alcalde de Lorca no ha querido anticipar nada, señalando que "ellos saben en qué términos hablamos y en qué punto está la negociación". "A mí personalmente me gusta hablar y luego informar de resultados, no estar informando en rudas de prensa de lo que se va a hacer o no se va a hacer, y como no me gusta, no lo voy a hacer", finalizaba Fulgencio Gil.