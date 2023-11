La tarde de la tercera jornada de la feria ganadera, industrial y agroalimentaria (SEPOR) que se celebró el pasado 25 de octubre estuvo llena de actividad. Durante la misma, la IX Jornada Nacional de Vacuno de Carne organizada por ‘ADS Bovino de Lorca y Puerto Lumbreras’ junto a SEPOR, acaparó gran cantidad de miradas.

Facundo Pérez, Subdirector General de Ganadería, Pesca y Acuicultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y participante de las jornadas, declaró que «el sector de vacuno de carne está en un momento complejo». «O da un paso hacia delante o la situación actual no se va a poder sostener. Existe una batería de normativa de bienestar animal que llegará en mayo desde la Unión Europea, y que podrían suponer la muerte del sector ganadero como lo conocemos en Murcia», añadió.

Por otro lado, Pérez hizo referencia al gran problema que afecta al sector ganadero con respecto a las materias primas. «Trabajamos con mercados globalizados y nuestras materias primas proceden de países con situaciones convulsas. Además, la Unión Europea exige algunos certificados que son casi imposibles de conseguir. Los límites que nos estamos poniendo no existen en otros países y se está ahogando al sector. Los estándares europeos ni siquiera se plantean en países como China, donde lo único que importa es la calidad del producto sin tener en cuenta el Medio Ambiente o el bienestar animal».

Asimismo, el Subdirector General aludió al gran problema que supone el modelo productivo de Murcia con respecto al del resto del país. «Somos los únicos que importamos terneros de otras comunidades autónomas para cebarlos e ir directamente al matadero, lo que supone que nuestro modelo productivo es totalmente diferente al del resto del país. Necesitamos que sea reconocido a nivel nacional. Somos una zona libre de tuberculosis bobina y tiene que reconocerse, pero si ese reconocimiento va a suponer una distorsión del mercado, como está ocurriendo en los últimos meses, Murcia va a tener que dejar de producir», aseveró.

En cuanto al futuro del vacuno de carne, destacó que las perspectivas a nivel nacional no son aragüeñas. «Es posible que haya que modificar el modelo productivo de España y la normativa que lo rige. Aplicarla es muy complejo y necesitamos que se adapte a las necesidades reales del sector, si no van a desaparecer muchas explotaciones ganaderas, porque no están capacitadas para desarrollar todo lo que pide la normativa. Esta situación puede suponer el fin de las explotaciones pequeñas, porque no son capaces de cumplimentar toda la documentación que necesitan para seguir siendo operativa. Al final, grandes agrupaciones absorberán a las demás y eso tampoco es deseable», finalizó Facundo Pérez.

«Faltan cinco millones de cerdos»

Por otro lado, durante la sesión de tarde de la segunda jornada del Simpósium Internacional de Porcinocultura, celebrado en el marco de SEPOR el pasado 25 de octubre, el síndrome respiratorio reproductivo porcino fue el protagonista indiscutible.

En este sentido Manuel Toledo, jefe de producción de Grupo Francés y coordinador de las sesiones, declaró que «el PRRS es un virus que tiene una gran importancia a nivel práctico, porque da lugar a una pérdida importante de la producción. Los diferentes expertos intervinientes en las sesiones han debatido sobre la secuenciación de las cepas y de la importancia de este proceso para monitorizar las granjas, así como la epidemiología del virus, el medio de transmisión, etc.».

Con respecto a la enfermedad, Toledo desarrollaba: «Este año en España faltan 5 millones de cerdos. Esta pérdida se ha producido por la entrada de virus, patógenos o virus muy virulentos de origen desconocido y que no se sabe de dónde han podido llegar a España. Independientemente del origen, lo que ha ocurrido es que esta enfermedad vírica, que ocasiona un mal funcionamiento del sistema inmune, genera infecciones bacterianas secundarias. Como no se pueden usar los antibióticos de manera indiscriminada, esto ha provocado una gran pérdida de producción y ha sido uno de los elementos distorsionadores del mercado, lo que ha provocado la subida del precio de la carne de cerdo de modo generalizado en toda Europa».

Según el jefe de producción de Grupo Francés, estos cerdos ‘desaparecidos’ «son consecuencia tanto de los fallecidos por la enfermedad como de los que no han nacido debido a abortos de las madres, lo que ha provocado que haya menos lechones».

En cuanto a los posibles tratamientos para el PRRS, Toledo indicó que en la actualidad se están desarrollando vacunas para la misma, aunque el virus presenta el problema de que, al ser de tipo ARN, al replicarse va mutando, lo que hace que, al cambiar, el virus no se parezca al virus vacunal, lo que reduce la efectividad de las mismas en gran medida. «En cualquier caso, la vacunación es una herramienta menor en este caso, por lo que los expertos han aconsejado el control del flujo de lechones y varias herramientas más para controlar la enfermedad», finalizaba Toledo.