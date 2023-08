Con el lema ‘Águilas más orgullosa que nunca’ se celebró ayer la III edición del PRIDE Águilas, que comenzó en la Plaza Antonio Cortijos con actuaciones, así como con la lectura del pregón que corrió a cargo del aguileño Javier Yeste, Mr. Gay España 2023, quien dijo que «Águilas se tiñe de colores, donde en vuestras retinas quedará que en este paraíso del Mediterráneo se celebra la diversidad y qué necesario es celebrarla para que nadie esté incómods».

El aguileño añadió, también, que «aquí no existe ningún odio y si nos tocan a uno, nos tocan a todos» y rememoró que «esos insultos, ¡como si mi corazón no sintiera! Hoy yo con esas palabras construyo mi bandera. Mi bandera arcoíris con la que hoy grito que amemos a quien queramos, que amar no es ningún delito».

Javier reclamó que «da igual si eres lesbiana, gay, transgénero, bisexual, o demás identidad, lo que queremos todos los que estamos aquí es ser tratados con dignidad e igualdad». Y no se olvidó del Carnaval de Águilas, al que se refirió de una forma reivindicativa. «Nos insultáis de manera brutal para que volvamos al armario», dijo, «pero en el armario solo guardaremos los trajes de carnaval.

Nuestra fiesta sí que sabe de aceptación, donde no existe la tristeza, donde la mujer es hombre, y el hombre mujer, y nadie se lleva las manos a la cabeza». El Mr. Gay España pidió celebrar «el amor en todas sus formas y colores, celebremos que hoy somos escuchados, celebremos la igualdad y la tolerancia, celebremos que no estamos solos. ¡estamos muy bien acompañados!».

Y finalizó su pregón diciendo que «hoy nos levantamos con mucho orgullo, y nos sentimos muy satisfechos de que nada ni nadie pisoteará nuestros derechos» y al grito de «¡viva el orgullo aguileño!».

Tras ondear una gran bandera arcoíris de nueve metros, comenzó un desfile que encabezó una primera gran carroza, con el lema de la cita sobre la que iban los artistas y cantantes que participaron en la celebración, como WSR, representante de Rumanía en Eurovisión, además de José Luis Jaén, Cristina Ramos, Virginia Alves o DJ Feeling. Tras ella, diez carrozas más, con mensajes reivindicativos como el de la Peña Adamantium, que junto a la asociación Águilas Diversa mostraban un gran «Gracias» compuesto con los nombres de las personas que han luchado por los derechos del colectivo LGTBIQ+ como Pedro Zerolo o Carla Antonelli. También desfiló una carroza dedicada y apoyando al colectivo trans.

Un desfile que transcurrió por los paseos de la Bahía de Levante, donde en varias ocasiones también se desplegó la gran bandera arcoíris y que congregó a miles de personas, tanto participando en el desfile o como de espectadores, hasta llegar a la explanada del Auditorio y Palacio de Congresos, donde estaba situado un segundo escenario, en el que se congregaron tanto espectadores como participantes en los actos, llenando la playa de Las Delicias en una fiesta que se alargó hasta altas horas de la madrugada.