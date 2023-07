El aguileño de 26 años Javier Yeste, representando a la Región de Murcia se ha proclamado Mr. Gay España en el certamen celebrado anoche. Javier ha obtenido el premio de público, la votación online y el premio al mejor Traje Regional representado un ave fénix, además de Proclamarse como Mr. Gay España 2023 en su XVI edición. Durante el certamen y en la gala final, Javier Yeste no se ha olvidado ni de Águilas, de sus carnavales y de la Región de Murcia.

Un premio que a través de las redes sociales está recibiendo numerosas felicitaciones, desde el propio ayuntamiento de Águilas o la alcaldesa Mari Carmen Moreno.

Según la información compartida por la web oficial del certamen Mr. Gay España, Javier se presentó con el objetivo de mostrar una imagen de "un niño que ha superado sus miedos y que ha salido adelante". El ganador cuenta que le gustaría que los niños de su pueblo y comunidad que no se sientan comprendidos vean en él un "ejemplo de superación, una persona en la que puedan contar como apoyo". El aguileño quiere "dar visibilidad a ciertos grupos de la población que aún no comprenden que amar a una persona de su mismo sexo no es un problema".

Javier busca mostrar que realizar una actividad como bailar "no siempre está ligado a que solo las niñas lo deben hacer y no los niños". Por encima de todo, el ganador quiere "acabar con esa diferencia con la que se les trata, porque no son diferentes al resto, son personas con sentimientos, iguales".