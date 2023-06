“No es la primera vez que acudo a Lorca. De hecho, he venido a su Semana Santa, pero me faltaba callejear, adentrarme en sus monumentos, fijarme en sus casas solariegas… y visitar los talleres de bordado de blancos y azules”, afirmaba en declaraciones a La Opinión este viernes el 'instagrammer' Alberto Vidal López.

El joven dirige el blog ‘Todo rutas’, que como indica en él es la mejor guía para rutas. “Son recorrido detallados para disfrutar de paisajes inolvidables, llenos de naturaleza, encanto y sobre todo diversión. Están los mejores lugares para visitar en senderismo, las mejores rutas, escapadas… Y los mejores lugares para visitar en la Región de Murcia”, afirmaba. Invitado por el Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Itrem, iniciaba este viernes distintos recorridos que iba plasmando con su móvil. Fotografías y vídeos se acumulaban en él. “No esperaba una ciudad tan monumental. Conocía muchos de los monumentos, pero me he llevado una gran sorpresa a conocer otros y, sobre todo, curiosidades que esconden en sus fachadas”. Hacía mención especialmente al esquinazo del Palacio de Justicia, donde aparecen los relieves de los míticos Elio y Crota, sosteniendo grandes mazas y un sol, emblema de la ciudad. “Me ha parecido magnífico”, aseguraba. Paseaba por la Corredera, mientras la técnico de Turismo que le acompañaba, Diana Murcia, le explicaba detalles sobre los toldos que estos días ocupan su parte más alta. El proyecto para luchar contra el cambio climático llamaba la atención del youtuber que fotografiaba todo a su alrededor. La visita a los talleres de bordado de blancos y azules captaba su atención. “Me parece impresionante lo que son capaces de hacer esas manos con una aguja, sedas, oro y plata”. Sobre su intención adelantaba que “pretendo crear cinco visitas detalladas a Lorca. Qué ver, dónde ir, qué recorrer, dónde comer… lo más típico. Después de editar los vídeos los colgaremos en las redes del Instituto de Turismo de la Región de Murcia. Su director, Juan Francisco Martínez, tenía mucho interés porque visitara la ciudad. Serán cinco planes para no perderte. Bueno, inicialmente, eran cinco, pero después de todo lo que estoy viendo creo que puede dar para mucho más”, reía. Lo hará, admitía, en español e inglés. La jornada tenía previsto terminarla degustando la mejor gastronomía de la ciudad. “Es difícil decidirse. No sé dónde terminaré”, concluía.