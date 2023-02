¿Cómo se ha desarrollado el Carnaval 2023 de Águilas en su vuelta a la normalidad?

Hemos tenido un Carnaval, como apuntaban todas las previsiones, de gran afluencia de visitantes. Los aguileños y aguileñas hemos disfrutado muchísimo en todos los actos que, como bien indicáis, se han desarrollado con total normalidad y en los que, y esto es una de las cosas más importantes, hasta el momento no se ha producido ninguna incidencia importante.

Hemos tenido un Carnaval magnífico con unos personajes fabulosos y unas peñas, murgas y chirigotas que han dado lo mejor de ellas mismas. Todo ello gracias el trabajo y al esfuerzo de todos los carnavaleros y carnavaleras que dedican grandes esfuerzos para que el resto podamos disfrutar de esta sinigual fiesta y a los que desde estas líneas quiero agradecer su contribución para lograrlo.

¿Tenemos algún tipo de cifras en cuanto a visitantes y pernoctaciones?

Sabíamos que iba a ser un Carnaval con más afluencia de público que en ediciones anteriores, debido a los dos años en los que por la pandemia no había podido celebrarse, y efectivamente así está siendo.

Precisamente por eso se trabajó en la preparación de un gran dispositivo de seguridad con un importante refuerzo sanitario, también. En cuanto a cifras, aunque aún es pronto para hablar de datos definitivos, las estimaciones apuntan a que en estos días unas 500.000 personas han disfrutado de nuestras fiestas.

Siguiendo en el apartado de fiestas, estamos a un paso de la Semana Santa, ¿Cómo espera la alcaldesa la temporada turística?

Creo que si las condiciones climatológicas nos acompañan vamos a tener una Semana Santa muy buena. Desde el Ayuntamiento vamos a trabajar con el Cabildo de Cofradías para que las procesiones y actos de Semana Santa sean todo un éxito.

Además, como buen municipio costero que somos, complementamos los atractivos propios de esta festividad con una oferta de playas maravillosa cuyo mobiliario comenzaremos a renovar en las próximas semanas con el objetivo de que el próximo verano esté totalmente cambiado.

Háblenos de los proyectos municipales en Águilas a corto y medio plazo.

A corto plazo están finalizando ya las obras del Paseo de Parra, calle Murcia y la remodelación de un gran número de zonas verdes. El edificio de asociaciones va muy avanzado y concluirá, como mucho en el mes de junio.

Además, vamos a comenzar ya con la iluminación del carril bici a Calabardina y acabamos de finalizar la actuación de mejora y embellecimiento del acceso al municipio.

¿Cuáles son las necesidades más imperiosas que tiene el municipio?

Yo creo que tenemos dos necesidades importantes que, además, son asignaturas pendientes que es necesario abordar. Una es de competencia local y la otra regional. La de competencia local es, sin duda, la movilidad y más concretamente la mejora de las zonas destinadas a los aparcamientos.

Nosotros vamos a sacar una licitación pública y un concurso de ideas para construir un parking en la zona centro con una concesión administrativa a 99 años. Lo que esperamos es que vía a esa iniciativa público-privada podamos solucionar una de las asignaturas pendientes que tenemos para seguir haciendo una ciudad con una mejor movilidad y, sobre todo, más amable con el peatón.

En lo que respecta a la necesidad de competencia regional, tenemos una asignatura pendiente que quizás sea la más importante que tiene Águilas y toda la comarca y son los servicios sanitarios. Las cifras lo dicen: tenemos los peores servicios sanitarios de la Región de Murcia y las peores listas de espera y esto es algo a lo que el Gobierno Regional debe dar una solución a corto plazo porque estamos hablando de la vida de las personas.

¿Y los logros? ¿Qué proyectos destacamos entre los que ya están consolidados?

Yo creo que, entre los ya consolidados, la ampliación de los carriles bici, que se han incrementado en muchos kilómetros; y la mejora de la oferta museística y cultural con la apertura de los museos de Carnaval, Esparto, Centro de Interpretación de Paco Rabal... estamos trabajando para abrir cuanto antes el Museo del Ferrocarril.

Importante también es recodar que en las próximas semanas va a finalizar la primera fase de rehabilitación del Embarcadero de El Hornillo y que estamos ya trabajando en el expediente para optar a unas líneas de subvención del Ministerio de Turismo para solicitar tres millones de euros para finalizar la restauración completa de ese monumento tan emblemático para todos los aguileños.

¿A qué están dedicadas las partidas más cuantiosas de los presupuestos municipales?

Sobre todo, al sector servicios y turismo con el fin de garantizar una oferta turística adecuada y, por supuesto, y como no puede ser de otra manera, a Políticas Sociales que permitan ayudar a los que más lo necesitan.

Ya en 2015 usted hablaba de que su deseo era ser cercana a la ciudanía. ¿Cree que lo ha conseguido en estos años?

Creo que eso es algo que tendrán que valorar los ciudadanos, pero lo que sí puedo decir es que he atendido a lo largo de estos años a miles de personas. He dedicado siempre, como mínimo, una tarde a la semana a atender a cualquier ciudadano que tuviese cualquier petición o comentario que hacerme.

Además, no he dejado de responder nada que los ciudadanos me hayan preguntado a través de redes sociales, por teléfono, en la calle… Creo que he estado siempre al lado de la ciudadanía y que lo seguiré estando porque creo que la política municipal no se puede hacer de otra manera.

