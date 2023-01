El centro de Molina de Segura ha sido tomado este sábado por la mañana por decenas de personajes de la saga Star Wars. Personajes como soldados imperiales, Chewbacca o Yoda, entre otros, han desfilado por las principales vías de la localidad, como la calle Mayor, el Paseo Rosales o la Plaza de España para ayudar a Martín, el niño de ocho años con un cáncer raro e incurable.

El menor, vecino de Molina, sufre un cáncer agresivo, raro e incurable, cuyo diagnóstico le da una esperanza de vida de unos cinco años desde que se detecta. Y, para ello, el Ayuntamiento de la localidad ha organizado un desfile con los personajes más emblemáticos de la saga galáctica en apoyo al menor y para visibilizar su enfermedad.

Asimismo la Plaza de España ha acogido un photocall solidario para que todos aquellos amantes de Star Wars puedan hacerse fotos con sus personajes principales.

La familia de Martín ha abierto también una campaña en la plataforma Change.org, bajo el lema 'Martinnopuedesolo', para solicitar al Ministerio de Sanidad más investigación en la lucha para curar el cáncer infantil.

El evento corre ha sido organizado por la fundación Legión 501 a través del Tercio de Levante Squad. La Legión 501 es una organización internacional compuesta y dirigida por fans de esta saga cuyas bases son promover la afición por Star Wars, facilitar el acceso a los trajes de la saga y contribuir con actividades solidarias.

En Instagram también se ha creado el perfil 'Un día por Martín', el mismo nombre que lleva el evento benéfico que se ha organizado para el próximo 4 de febrero en La Fica de Murcia y cuya recaudación se donará de manera íntegra a la investigación del cáncer infantil. El hashtag que se está utilizando es #MartínNoPuedeSolo.

Al cartel se han sumado grupos como Second, Crudo Pimento, Oh Brother!, Belter Souls, Me & The Reptiles Djs, Una noche fuera, Evve, Jeffrey, Manza, Fraggle Blues, Sin Bikini, la Coral Universitaria y Javi Balú. Las entradas se pueden adquirir a través de la página web www.undiapormartin.es por solo diez euros. Además, se da la posibilidad a la gente que no pueda ir de colaborar con un hueco virtual en la Fila 0.