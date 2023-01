Martín, de ocho años, está levantando una oleada de generosidad y solidaridad en la Región de Murcia. El pequeño de Molina de Segura sufre un cáncer agresivo, raro e incurable, cuyo diagnóstico le da una esperanza de vida de unos cinco años desde que se detecta. El tumor, que se desarrolla sobre todo en niños de entre cinco y diez años, ya no le permite moverse de la cama por su rápido avance.

Este miércoles, en el colegio Federico de Arce de Murcia, en el que estudia tercero de Primaria, se escenificó un abrazo solidario. A él se sumaron profesores, estudiantes y su hermano Rafael como gesto de apoyo a su compañero. A ese apoyo, aunque con un gesto diferente, se están uniendo ahora muchos otros para que el murciano que tiene un glioma difuso de línea media con mutación H3 QM27 y el resto de quienes lo padecen puedan tener una pequeña esperanza.

De hecho, en Instagram se ha creado el perfil Un día por Martín, el mismo nombre que lleva el evento benéfico que se ha organizado para el próximo cuatro de febrero y cuya recaudación se donará de manera íntegra a la investigación del cáncer infantil. El hashtag que se está utilizando es #MartínNoPuedeSolo.

No faltará de nada en este acontecimiento: foodtrucks, atracciones y mucha música en directo con reconocidos artistas que se han sumado a la causa. Todo ello se desarrollará en el recinto ferial de La Fica, desde las 11 de la mañana hasta las ocho de la tarde.

Artistas que se suman al concierto

Al cartel se han sumado, de momento, Second, Crudo Pimento, Oh Brother!, Belter Souls, Me & The Reptiles Djs, Una noche fuera, Evve, Jeffrey, Manza, Fraggle Blues, Sin Bikini, la Coral Universitaria y Javi Balú. La entrada benéfica costará 10 euros para los adultos y 5 para los menores de entre 4 y 15 años, y se pueden adquirir en undiapormartin.compralaentrada.com.

"No son solo números, son niños"

Rafael, el hermano de Martín, ha lanzado una petición en Change.org también para reclamar más financiación en la investigación del cáncer. "No pienso quedarme de brazos cruzados mientras mi hermano y otros niños se encuentran en esta situación porque no se invierte suficiente en investigación", decía este miércoles en el acto del colegio: "No son solo números, son niños como mi hermano Martín que necesitan que se abran vías de investigación con urgencia porque para muchos ya llegamos tarde".

Cerca de 10.500 niños son diagnosticados de cáncer cada año y más de 1.100 no logran curarse.