Bruno Mattucci, consejero director general de Nissan Iberia, ha hecho balance del año 2023 y se ha mostrado optimista de cara a este 2024 gracias a las importantes novedades tecnológicas y de producto que Nissan ya ha puesto en el mercado durante el pasado ejercicio. En palabras de Bruno Mattucci: “La inercia de la electrificación en el mercado español nos influirá de manera positiva no solo porque Nissan es la marca pionera en este tipo de tecnología, sino porque además hemos puesto en el mercado tecnologías asociadas a la electrificación como e-POWER, e-4ORCE o ProPILOT que mejorarán la vida y la seguridad de los ciudadanos.”

Respecto al ejercicio anterior, Mattucci dijo, “el mercado de turismos y crossovers en España alcanzó 949.359 unidades vendidas, lo que significó un aumento del 16,7%. El año 2023 ha sido un año complicado para las ventas de automóviles marcado por factores como la guerra en Ucrania, el aumento de los costes energéticos y de carburantes o el incremento de la inflación y los tipos de interés que han condicionado la decisión de compra de los usuarios, haciendo que el mercado quedara bajo la barrera del millón de unidades.

En referencia a Nissan en España, el Consejero Director General de Nissan dijo que, “en este contexto tan complicado, Nissan ha mostrado una fortaleza importante al crecer en 2023 más del doble que el mercado, un 37,5%.”.

En cuanto a las ventas de vehículos electrificados, cerraron el ejercicio con más de 300.000 unidades, lo que representa más de un tercio del mercado. En el caso de Nissan, las ventas de crossovers electrificados ya representan más de un 90% en España, es decir, 9 de cada 10 crossover vendidos en España por Nissan ya son electrificados lo que demuestra el compromiso de Nissan por la sostenibilidad.

En cuanto a modelos se refiere, todos los crossovers de Nissan han acabado el año con tasas de crecimiento muy por encima del mercado español. El Nissan Ariya ha mostrado un crecimiento del 67,3%, el Nissan Juke del 24,7%, el Nissan Qashqai del 65,5% y el Nissan X-Trail del 330%.

En el mercado del renting, el Nissan Qashqai ha sido el turismo más vendido, con un crecimiento del 80% en este canal. Por segmentos, el del Qashqai, es el que ocupa la mayor cuota de mercado y en este segmento de los crossovers, en el mercado español, el Nissan Qashqai ha sido en el año 2023 el 4º crossover más vendido.

En relación a la marca, Bruno Mattucci, quiso destacar que “La electrificación siempre ha formado parte de nuestra visión a largo plazo y ahora lo es aún más puesto que todos los modelos que salgan al mercado europeo a partir de ahora ya serán totalmente eléctricos.”. Añadió que “la visión de Nissan continúa y es más clara que nunca: 100% eléctrico. Pero tenemos que dar pasos intermedios y Nissan lo ha hecho en toda su gama para poder atender tanto a nuestros clientes como a las necesidades de las empresas. Con la introducción de la tecnología híbrida en el JUKE, el e-POWER en el Qashqai y el X-Trail y el lanzamiento del Ariya, un vehículo eléctrico puro, hemos dado pasos significativos para ofrecer a nuestros clientes una gama de opciones que satisfagan sus necesidades individuales de conducción.”.

En este sentido, hay que destacar que en los modelos Qashqai y X-Trail, que es donde se incorpora la tecnología e-POWER, uno de cada tres modelos de este tipo ya van incorporados con tecnología e-POWER, lo que demuestra la gran respuesta del mercado ante este adelanto tecnológico.

Más allá de la movilidad

Bruno Mattucci dijo que ”nos hemos comprometido a ser neutros en carbono en todas nuestras operaciones para 2050. Para lograrlo, tenemos que mirar más allá de nuestros vehículos. Debemos trabajar para construir un ecosistema energético integral para los vehículos eléctricos que dé a las baterías un valor más allá de su vida útil en un vehículo eléctrico. Por eso nos asociamos con empresas y gobiernos para ampliar y optimizar nuestras capacidades de gestión de baterías, con el fin de que los vehículos eléctricos formen parte de la red que sustentará el futuro neutro en carbono de nuestro mundo. O como llamamos a estas soluciones: Vehicle to Everything o V2X. Sin embargo, esto puede y debe ser sólo un punto de partida. Construir un ecosistema de vehículos eléctricos tiene sentido si hacemos que funcione no solo para nuestros clientes, sino también para la comunidad en general.”.