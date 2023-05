Alerta el candidato del PP a la Alcaldía de Murcia, José Ballesta, que la fragmentación del voto del centro derecha es un aliado para que continúe la inestabilidad en el Gobierno municipal. Asegura que no le mueve ningún sentimiento vanidoso «de querer barrer», sino simplemente la convicción de que Murcia necesita un Gobierno «estable, sereno y que no trabaje a golpe de ocurrencia e improvisación».

¿Qué perspectivas manejan de cara al 28M?

Todos los sondeos publicados hasta la fecha de cualquier medio, de cualquier procedencia, nos dan una mayoría absolutamente indiscutible.

Si no se consiguiera esa mayoría indiscutible y necesitaran los votos de Vox, ¿apostaría por forma un gobierno de coalición o trataría de gobernar en minoría?

Durante la primera legislatura, en el primer mandato, gobernamos en solitario, sin tener la mayoría absoluta. No fue mal. Y hemos gobernado en este segundo mandato en coalición con otro grupo. Y yo creo que tengo autoridad moral para decir que esta segunda experiencia no ha sido nada buena, ni para nosotros, ni tampoco para los que han venido después de nosotros.

¿Por qué ha permanecido en silencio en el Pleno durante dos años?

Tras la moción de censura creí que se iba a intentar volver a un equilibrio institucional, a una sensación de concordia, pero sucedió todo lo contrario. Se incrementó el rencor contra todo lo que representábamos. Y claro, cuando vi aquello me dije que si entramos en este fango, en los insultos, en las calumnias, en las querellas, esto se iba a convertir no ya en un campo de batalla, sino en una desolación después de una guerra en la que solamente hay muertos.

El resto de aspirantes a la Alcaldía le describen como un mal gestor por los convenios de la zona norte.

Esos convenios responden a un modelo urbanístico que se planteó hace más de 20 años, no solamente en Murcia, sino dentro y fuera de la Región. Es un modelo en el que nosotros no creemos, y en cualquier caso, yo no he firmado ningún convenio, se judicializaron antes de que nosotros entráramos y lo que el Ayuntamiento ha hecho desde entonces ha sido, a través de su visión jurídica, defender su posición, por cierto, lo mismo que ha hecho el actual equipo de Gobierno, con fallos judiciales a favor y en contra. También se han llegado a acuerdos con algunas empresas, una vía que ya nosotros habíamos marcado.

Dijo que suspendería de manera inmediata las obras del plan de movilidad, pero luego matizó ese mensaje.

En primer lugar, no es una ocurrencia mía improvisada, habría que recordar a todos aquellos que presumen de tanta legitimidad democrática, que el Pleno ordinario votó de manera mayoritaria suspender y revertir las obras. Una vez dejado esto claro, le digo que existen mecanismos legales, incluidos en la Ley de Contrataciones del Estado y en los propios pliegos de condiciones, que establecen la suspensión temporal de una obra.

La gestión con el tranvía de Serrano tampoco le convence.

Es que se está ejecutando un plan de movilidad que van a tener que levantar. Lo que están haciendo no está preparado para la implantación del tranvía. Van a tener que levantar todas las obras de la plaza Circular, Constitución, Gran Vía, Puente Viejo, Floridablanca, las calles de El Carmen, la carretera de Alcantarilla. Y además, ¿por qué no se han pedido fondos Next Generation para el tranvía?

De todas las propuestas que lleva en su programa, ¿cuál es la que le hace más ilusión desarrollar?

Es como si te preguntan a qué hijo quieres más... Hemos elaborado un programa muy amplío. Lo que buscamos, por una parte, es que la gestión de lo cotidiano esté resuelta, es decir, que salgas a la calle y que esté limpia, que cuando tengas que ir al trabajo o llevar a los niños al colegio puedas hacerlo fluidamente en coche... Y eso no está sucediendo ahora mismo y tenemos que arreglarlo. Y en segundo lugar, necesito establecer un proyecto de ciudad, un proyecto de futuro para el que hemos planteado 12 proyectos estratégicos, que hacen referencia a todos los ámbitos, al patrimonio, a la historia, a nuestras raíces, y también a nuestro futuro. Proyectos educativos, de nuevas tecnologías, de vivienda para jóvenes....

¿Qué propone para facilitar ese acceso a la vivienda?

Vamos a impulsar la creación de vivienda pública para los jóvenes, con precios que no superarán los 120.000 euros, para la adquisición de primera vivienda, o los 350 euros al mes, para el alquiler. Y para las familias numerosas ofrecer inmuebles de 120 m2 que no excedan los 160.000 euros para compra y los 500 para alquilar.

¿Cómo financiará esos 12 proyectos?

Pues igual que hemos financiado los proyectos anteriores y que hoy están disfrutando los murcianos. Ahí tienen la Senda Verde que recorre todas las pedanías de la Cordillera Sur, ahí tienen Murcia Río, que disfrutan miles y miles de murcianos todos los días, ahí tienen la Cárcel Vieja, ahí tienen el Cuartel de Artillería, el paseo Alfonso X: todo eso ha sido pagado con fondos europeos en muchos casos. O ahí está el proyecto de Ciudad Inteligente, que ha sido pagado con fondos del Gobierno nacional. Por cierto, muchos de los fondos que ahora mismo están... fueron iniciados en nuestra época.