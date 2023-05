Tras más de dos años de silencio, tanto en las sesiones plenarias como en las comisiones informativas, el líder del Grupo Municipal del PP, el exalcalde de Murcia, José Ballesta, aprovechó el último Pleno de la legislatura para tomar la palabra, para asombro de propios y extraños. El concejal popular quiso compartir con la Corporación municipal su "profunda tristeza por esta institución". En concreto, Ballesta lamentó que su Grupo Municipal haya tenido que escuchar cómo califican a sus miembros como "esbirros, lacayos, vasallos, esclavos, banda criminal, amigos de delincuentes, corruptos, sinvergüenzas, o ladrones que roban a los murcianos, sin que por parte de quien tiene obligación moral de velar por esta institución se haya intervenido en ningún momento", señaló en una clara referencia al alcalde de Murcia, José Antonio Serrano. El líder de los populares murcianos sumó a estos calificativos las denuncias, querellas y solicitudes de prisión "expresamente escritas hacia compañeros de esta Corporación, todas ellas no ya archivadas sino ni siquiera admitidas a trámite".

El exalcalde aseguro que el hecho de que todo esto "sea mentira", no quiere decir que "no duela, y claro, aunque se nos diga en los pasillos que es solo política, no, no es política porque afecta a la dignidad y el honor de las personas, a las de sus familias, a las de sus hijos". En este punto, José Ballesta firmó para que el PP, "el fin nunca justifica los medios".

El concejal popular también quiso justificar su silencio en los plenos desde que la moción de censura de PSOE y Ciudadanos le arrebató el bastón de mando. "Uno de los principios que he seguido en mi vida es que si no puedes hablar bien de alguien, mejor cállate". Además, indicó que "era oportuno" permanecer en silencio porque "tengo unos compañeros excepcionales, muchos mejores que yo, que saben más que yo de los temas". En su discurso, que no estaba escrito y fue improvisado, Ballesta citó la ominosa inscripción que estaba escrita en el umbral del infierno: ¡Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza!. "Y en este último Pleno de la legislatura hemos vuelto a escuchar formas agresivas, palabras gruesas, gestos zafios, ademanes arrogantes y posturas despectivas, y la pregunta es: ¿a partir del 28M quién arregla esto? ¿Los mismos que han insultado?, ¿Los que han atentado contra la dignidad de las personas?, se pregunta Ballesta.

Ya en clave electoral, aseguró que "todo el mundo sabe lo que va a pasar el 28 de mayo". Además recordó que en su intervención cuando fue desalojado de la Alcaldía en marzo de 2021 afirmó que no se iba a permitir sentir rencor o dejarse llevar por la venganza, "pero que nadie confunda el silencio con la tibieza, la templanza con el temor, la moderación con la cobardía, quizás, si lo piensan, hace falta mucha más determinación y coraje para callar que para hablar en determinados momentos, para no responder ante las referencias personales, que de manera reiterada y con bajeza moral y miseria política, se han realizado sobre algunas personas".

Ballesta finalizó su intervención citando a la poeta Dionisia García: "Las palabras sobran porque se oyen los silencios".

Serrano considera "una falta de respeto" a los murcianos la actitud de Ballesta en la oposición

La réplica al discurso del concejal del PP la dio el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, que afirmó que los "rifirrafes" que se han producido en el Pleno que preside se han dado entre todos los grupos políticos, incluido el del PP. y, dirigiéndose a José Ballesta, le pidió "no tener la piel tan fina cuando se dice una cosa u otra". Asegura el alcalde que ha intentado moderar los plenos en los momentos en los que ha sido necesario.

Serrano calificó la inactividad de Ballesta en los plenos durante más de dos años como una "falta de respeto clarísima, porque no ha aportado absolutamente nada, y no creo que haga falta recordar el dinero que ha cobrado usted por su asistencia a las sesiones plenarias". Sostiene el regidor socialista que el líder popular ha intervenido "para hacerse una foto o un vídeo y colgarlo en las redes".

Sobre la gestión de su equipo de Gobierno en estos dos años indicó que "se han hecho más cosas por este Ayuntamiento que ustedes en una infinidad de tiempo y eso es una realidad, y entiendo que les moleste".

Por último, Serrano aseguró que el trabajo de su Gobierno ha pretendido "hacer una nueva Murcia, de futuro, una Murcia que se está adaptando a los tiempos que vienen, al igual que muchas otras grandes ciudades, no solo en España sino también en Europa".

Aquí, el concejal Ballesta trató de intervenir de nuevo, pero el alcalde se lo impidió elevando el tono para agradecer el trabajo realizado a toda la Corporación y levantar la sesión del Pleno.