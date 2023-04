No se había publicado el Cemop y el PSOE ya había anunciado a través de un comunicado que no iba a asistir a la presentación del Barómetro de Primavera. Su portavoz en el Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Lucas, ha explicado que no van a participar en el "paripé" al tratarse de una "encuesta viciada y, por tanto, sin credibilidad".

Los puentes entre el PSOE y Cemop saltaron por los aires tras la publicación del sondeo anterior, en el mes de febrero. Entonces, un comentario desafortunado de uno de los codirectores de la encuesta, que venía a decir, en tono informal, que ya no hacía falta celebrar elecciones, provocó el desencuentro. "El Cemop es una herramienta más al servicio del Partido Popular para desmovilizar a la ciudadanía de la Región de Murcia y contribuir así a la continuidad de 28 años de Gobiernos del PP". 🗳️‼️El barómetro del CEMOP es una herramienta más del PP de López Miras para intentar desmovilizar a la ciudadanía.



🙋🏼‍♀️Los ciudadanos y ciudadanas saben que la Región necesita un cambio y un presidente serio como @pepevelez_ pic.twitter.com/rY0OxgbDqg — PSOE Asamblea Regional de Murcia (@GPSMurcia) 27 de abril de 2023 En Ciudadanos el tono no es muy distinto y, "como más del 60% de los murcianos, no confía en el Cemop". Precisamente, este barómetro ha incluido una pregunta que desvela que más del 60% de los murcianos confían poco o nada en este tipo de sondeos. "La manifestación partidista de algunos de los miembros del Cemop, que siguen en sus puestos y no han dimitido como se les pidió, es una muestra clara de por qué existe ese elevado grado de desconfianza de los murcianos en el centro de estudios. Los datos son de la propia encuesta, por lo que es muy posible que el porcentaje de desconfianza sea aún mayor", indican. Los naranjas afirman que "la corrupción seguramente pasará factura el 28 de mayo, que es donde se verá la verdadera encuesta"; sin embargo, este barómetro se realizó entre dos y tres semanas después de que Pedro Antonio Sánchez fuera condenado a prisión y el PP, incluso, mejora levemente su estimación de voto. Al contrario, CS, desaparece del hemiciclo, siempre según el Cemop. En Vox, como acosumbran, han sido más directos, si cabe: "Solo queda un mes para cerrarle el grifo" (al centro demoscópico de la UMU). Rubén Martínez Alpañez, vicesecretario de Organización en la Región y candidato a la Asamblea, tiene claro que "el dinero que pagamos todos los murcianos que nos quitan de nuestros impuestos no puede ser empleado para prácticas de dudosa finalidad". Y critica que este barómetro ofrezca un "resultado de aproximadamente un 40% de personas que no saben lo que se va a votar". Al hilo, se pregunta: "¿Qué conclusiones se pueden sacar ahí?" PP y Podemos se congratulan No todo son palos al Cemop. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha asegurado tras conocer los resultados del barómetro que "el Partido Popular está en condiciones de tener la mayoría necesaria para formar un gobierno sin ataduras". Destaca que, "si hoy se celebrasen elecciones, el PP las ganaría claramente" porque "suma más diputados que toda la izquierda junta". Además, el portavoz ha recalcado que "el PP es el partido que la gente quiere que gane", ya que más del 33% de los encuestados "han dicho que quieren que gane el Partido Popular". Además, destaca que los líderes más valorados han sido Fernando López Miras y Alberto Núñez Feijóo, "que además son los únicos que aprueban los ciudadanos". Desde Podemos, su secretario de Organización, Ángel Luis Hernández, ha considerado que este Cemop "muestra la consolidación de María Marín como líder de la oposición en la Región de Murcia y como única alternativa a López Miras". En este sentido, cree que es la "única que ha plantado cara a los desmanes del Partido Popular y que ha hablado claro en la Asamblea. Desde la modestia de un grupo de dos diputados, ha sido capaz de poner contra las cuerdas al PP y esto lo reconocen los encuestados", ha asegurado.